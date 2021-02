Zanimljivo tumačenje afere Tušek-Šimunić dao je varaždinski župan Radimir Čačić u emisiji Županijske teme VTV Televizije.

Podsjetimo, nezavisni vijećnik u Oroslavju Viktor Šimunić tajno je snimio razgovor u kojem mu Žarko Tušek nudi niz javnih funkcija u zamjenu za političku suradnju.

- To je jadno, to je glupo, to pokazuje mentalitet te sitne političke trgovine - rekao je uvodno Čačić, javlja Varaždinski.

Dodao je da je Tušek 'jedan pristojan mladi čovjek, nimalo rabijatan ili primitivan', s kojim je i politički surađivao iako su bili protukandidati na izborima.

- Nije se to trebalo tako dogoditi. Bilo je to krajnje naivno. Ovaj ga je pripremio, navukao i snimio, dakle, to je poticanje na krivično djelo! - ustvrdio je varaždinski župan.

Sasvim je jasno Čačić rekao da se tako nešto događa u svima općinama, gradovima i županijama te na razini države.

- Daju se obećanja, realna ili ne, što će biti, ako bude, poslije izbora. Pri čemu ne može biti ni ovo ni ono, jer, kad se radi o radnim mjestima, tu postoje kvalifikacije. Ne možete biti nešto za što nemate kvalifikacije. A onda postoje utjecaji u komisijama da li su ti odabiri politički ili nisu - opisao je Čačić 'kako to ide', naglasivši da pregovaranje o političkim funkcijama, poput primjerice predsjednika županijske skupštine, nije sporno.

Zaključio je time da su 'stvari potpuno jasne':

- To nije dobro, to pokazuje način mišljenja i ponašanja koji je jadan i sramotan i koji ja zaista prezirem, ali je tako.