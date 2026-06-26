Šimunić odgovorio Hokejskom savezu: Ovaj trik ste koristili da bi bez nabave dali 620.000 €

Gradonačelnik Viktor Šimunić odgovorio je čelništvu Hrvatskog hokejskog saveza i otkrio što su uradili kako bi izbjegli biti obveznik javne nabave. Radi se o poslu s tvrtkom A.T.I. kojem je hokejski savez platio više od 620.000 eura za smještaj, prehranu i prijevoz sudionika Svjetskog prvenstva u dvoranskom hokeju. Šimunić je prvo prozvao Hokejski savez za dodjelu takvih poslova bez javne nabave, a Savez je u svom priopćenju odgovorio da oni 2024. godine, kada su sklopili ugovor s A.T.I.-jem za uslugu u veljači 2025. godine - nisu bili obveznik javne nabave.

Ključ za razumijevanje slučaja je zakonska obveza da sva tijela koja se financiraju više od 50 posto javnim novcem - moraju provoditi javnu nabavu. Iako se Hokejski savez nesumnjivo sufinancira i javnim novcem, oni tvrde da je udio bio manji od 50 posto. Šimunić je u današnjoj objavi iznio zanimljive detalje kako je Hokejski savez došao do toga da mu udio financiranja dođe na manje od 50 posto.

Naime, objavio je da je tvrtka Pedom asfalti koja je u vlasništvu predsjednika Hokejskog saveza Damira Hrupeca, davala pozajmice Hokejskom savezu koje je on brzo vraćao. Šimunić sumnja da su isto uradili i 2024. godine jer ima ugovore u kojima su isto išle pozajmice, ali ih je tada davao Hrupec kao privatna osoba. Bez prihoda od pozajmica koje su brzo vraćene, Savez bi imao javno financiranje više od 50 posto i morao bi provoditi nabavu. Šimunić zato smatra da su pozajmice išle upravo s ciljem kako bi se napravila obmana i izbjegla javna nabava. Njegovu objavu donosimo u cijelosti.

"HHS se oglasio da je sve u redu, da ništa nije sporno i vjerujem da bi ovaj status opet mogao uzburkati neke duhove. Zamislite, jedan građanin pitanjem gdje su novci napravi toliki "kaos".

Ajmo, dakle, po redu.

Analizom financijskog izvještaja Hrvatskog hokejskog saveza za 2025. godinu utvrđeno je da je imenovani savez prijavio ukupne prihode od 1.678.547,89 eura.

Od toga je 764.070,00 eura javnog novca, od čega 529.600,00 eura dolazi od Ministarstva turizma i sporta (500.000,00 eura za Svjetsko prvenstvo i 29.600,00 eura uplaćenih 19.12.2025.), 198.970,00 eura od Hrvatskog olimpijskog odbora te 35.500,00 eura od turističkih zajednica.

To je dakle, prema prijavljenim prihodima, 45,52 % javnog financiranja i prema zadnjem priopćenju HHS-a nema tu ništa sporno.

No, postoji po meni mala kvaka u cijeloj priči.

Na bankovnim izvodima vidljive su i transakcije označene kao pozajmice od društva Pedom Asfalti d.o.o. (čiji je vlasnik društvo koje je, prema javno dostupnim podacima, povezano s predsjednikom HHS-a).

Tako dana 28.01.2025. Hrvatski hokejski savez prima pozajmicu od 200.000,00 eura, a već sljedeći dan, 29.01.2025., izvršen je povrat 150.000,00 eura te dodatni povrat od 3.900,00 eura.

Nadalje, dana 17.02.2025. vraćeno je još 53.100,00 eura, a naknadno su zaprimljene dodatne pozajmice od 10.000,00 eura dana 23.06.2025. i 5.000,00 eura dana 26.06.2025.

Dakle, ukupan iznos evidentiranih pozajmica iznosi 215.000,00 eura, dok ukupni evidentirani povrati iznose 207.000,00 eura.

I evo vam 'catch': da nije bilo pozajmice od 215.000,00 eura tada bi ukupni prihodi iznosili 1.463.547,89 eura, a identificirani javni novac od 764.070,00 eura činio bi 52,21 % ukupnih prihoda.

Dakle, je li onda HHS u tom slučaju bio obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi ili nije?

Ili hoćete još plastičnije - jesu li pozajmicom od 200.000,00 eura na bilo koji način utjecali na prikaz udjela privatnih i javnih sredstava, odnosno na izračun na temelju kojeg tvrde da nisu bili obveznici javne nabave?

I nije li čudno da je upravo ta pozajmica došla od društva Pedom Asfalti d.o.o., koje je povezano s predsjednikom HHS-a?

Realno za ovakve zaključke morate imati uvid u sve prihode tj. bankovne izvode, jer drugačije brzo vas uvjere da je sve ok, kak se na prvu i čini.

Dakle, ja mogu pretpostaviti da neke strukture živciram i da bi me najradije uklonili iz javnog prostora, a to samo zato jer postavljam pitanja o tome gdje završava naš novac.

Ak ovak nastavim, tko zna, možda nakon upadanja u kuću mogu uskoro očekivati i političko suđenje?

Sve može, ali u Hrvatskoj 2026. samo ne pitaj gdje su (javne) pare".