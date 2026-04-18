Nakon teksta 24sata, Šimunić objavio račune: Hrvatska pošta sponzorirala odbojkaški savez

Nakon teksta 24sata, Šimunić objavio račune: Hrvatska pošta sponzorirala odbojkaški savez
Objavio je račun iz kojega se vidi kako je Hrvatski odbojkaški savez platio tvrtki Manavi consulting Gorana Ružića, u kojoj je prokurist Andrija Kević, 45 tisuća eura plus PDV

Viktor Šimunić, gradonačelnik Oroslavja objavio je na društvenim mrežama upozorenje, na kako tvrdi, sumnjiv model izvlačenja javnog novca putem sportskih sponzorstava, postavljajući pitanje koliko je takva praksa raširena u Hrvatskoj.

Kako je naveo kao građanin je prijavio nepravilnosti na koje je naišao analizirajući financijske podatke, istaknuvši da takve stvari nikada ne bi smjele biti normalne.

Odbojkaški savez platio 112.500 eura tvrtki u blokadi za usluge posredovanja. Kojeg - nije bilo?!

Gradonačelnik je objavio dokumente Hrvatske pošte koja sklapa sponzorski ugovor sa sportskim savezom, u ovom slučaju Hrvatskim odbojkaškim savezom u iznosu od 150.000 eura, nakon čega dio novca završava kod privatne tvrtke. 

Objavio je račun iz kojega se vidi kako je Hrvatski odbojkaški savez platio tvrtki Manavi consulting Gorana Ružića, u kojoj je prokurist Andrija Kević, 45 tisuća eura plus PDV. Na računu piše - Usluge po ugovoru - HP d.d. Kević je podsjetimo, kontroverzni drniški poduzetnik  koji je 2015. pravomoćno osuđen zbog malverzacija u splitskom Mesoprometu na godinu dana zatvora.

- Otprilike 30 posto iznosa od sponzorstva savez daje kroz privatne firme kao ‘naknadu za posredovanje - napisao je Šimunić dodajući da se time, kako navodi, pokušavaju prikriti skriveni tokovi novca. 

Gradonačelnik navodi i da svaki  euro koji završava u provizijama znači manje novca za sportaše, djecu i razvoj sporta.

- Ako je ovakav modus operandi raširen i izvan sporta, onda je problem puno veći nego što mislimo - upozorio je Šimunić. Dodaje da bi takva praksa mogla objasniti manjak novca u drugim sektorima poput zdravstva, mirovinskog sustava i poljoprivrede.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

