Presuda nije neo\u010dekivana po\u0161to su tu\u017eitelji sudu predstavili dovoljno dokaza koji su upu\u0107ivali na Joela. On je, naime, svoje roditelje ubio pa njihova tijela prokuhao u kiselini jer mu vi\u0161e nisu htjeli pla\u0107ati ra\u010dune, a ubojstva su bila dio plana kako bi od osiguranja dobio pola milijuna dolara.

Guy Jr. nikad nije radio, a na Sveu\u010dili\u0161tu u Louisiani studirao je ve\u0107 deset godina. Gra\u0111ani Tennesseeja ve\u0107 \u010detiri godine pri\u010daju o ovom monstruoznom zlo\u010dinu.

Mu\u0161karac je prvo pri\u0161ao roditeljima i smireno ih i smi\u0161ljeno unakazio batinama, a onda im je sasjekao tijela i ubacio njihove dijelove u vre\u0107ice.

Prvo je tijela htio odnijeti u \u0161umu, no neke je ostatke ostavio u kupaoni, dok je ostale prebacio u dva odvojena kontejnera. Joel Guy Sr. (61) i Lisa Guy (55) nisu imali \u0161anse.

Posebno je svima u sudnici bila degutantna informacija da su maj\u010dinu glavu na\u0161li u kuhinjskom loncu punom vode.

Tijekom su\u0111enja je vi\u0161e puta mijenjao svoj iskaz, a u jednom trenutku je kazao da ih nije ubio. Kasnije je tra\u017eio, ukoliko ga osude, da bude pogubljen.

Detektiv Jeremy McCord, koji je vodio istragu o ovom dvostrukom ubojstvu, rekao je 2018. kako je to bilo njegovo \"najstravi\u010dnije iskustvo u policiji, odnosno u cijelom \u017eivotu\". Kazao je da je \"krvi bilo posvuda ... na zidovima i na podu\".

Prema navodima tu\u017eiteljima, roditelji su Guyu Jr. nekoliko dana prije ubojstva rekli kako ga vi\u0161e ne\u0107e financijski uzdr\u017eavati. Optu\u017eeni je u to vrijeme \u017eivio u Baton Rougeu u Louisiani, ali je tijekom Dana zahvalnosti boravio kod roditelja, koji su ubijeni dan ili dva nakon praznika.

Sin (32) raskomadao roditelje, a majčinu glavu skuhao u loncu: Nisu mi htjeli plaćati račune!

Presuda nije neočekivana pošto su tužitelji sudu predstavili dovoljno dokaza koji su upućivali na Joela. On je, naime, svoje roditelje ubio pa njihova tijela prokuhao u kiselini jer mu više nisu htjeli plaćati račune

<p>Sud u Tennesseeju dao je Joel Guy Jr.-u, muškarcu koji je raskomadao svoje roditelje 2016. doživotnu kaznu zatvora, javlja <a href="https://eu.knoxnews.com/story/news/crime/2020/10/02/joel-guy-jr-convicted-killing-and-dismembering-parents/5879895002/" target="_blank">The Knoxville News Sentinel</a>. </p><p>Muškarac (32) proglašen je krivim po više točaka, no za ubojstvo prvog stupnja tužitelji nisu tražili smrtnu kaznu. Sucu Steveu Swordu trebalo je tri sata da ga osudi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Presuda nije neočekivana pošto su tužitelji sudu predstavili dovoljno dokaza koji su upućivali na Joela. On je, naime, svoje roditelje ubio pa njihova tijela prokuhao u kiselini jer mu više nisu htjeli plaćati račune, a ubojstva su bila dio plana kako bi od osiguranja dobio pola milijuna dolara.</p><p>Guy Jr. nikad nije radio, a na Sveučilištu u Louisiani studirao je već deset godina. Građani Tennesseeja već četiri godine pričaju o ovom monstruoznom zločinu.</p><p>Muškarac je prvo prišao roditeljima i smireno ih i smišljeno unakazio batinama, a onda im je sasjekao tijela i ubacio njihove dijelove u vrećice.</p><p>Prvo je tijela htio odnijeti u šumu, no neke je ostatke ostavio u kupaoni, dok je ostale prebacio u dva odvojena kontejnera. Joel Guy Sr. (61) i Lisa Guy (55) nisu imali šanse.</p><p>Posebno je svima u sudnici bila degutantna informacija da su majčinu glavu našli u kuhinjskom loncu punom vode.</p><p>Tijekom suđenja je više puta mijenjao svoj iskaz, a u jednom trenutku je kazao da ih nije ubio. Kasnije je tražio, ukoliko ga osude, da bude pogubljen.</p><h2>'Krvi je bilo posvuda... na zidovima i podu'</h2><p>Detektiv Jeremy McCord, koji je vodio istragu o ovom dvostrukom ubojstvu, rekao je 2018. kako je to bilo njegovo "najstravičnije iskustvo u policiji, odnosno u cijelom životu". Kazao je da je "krvi bilo posvuda ... na zidovima i na podu".</p><p>Prema navodima tužiteljima, roditelji su Guyu Jr. nekoliko dana prije ubojstva rekli kako ga više neće financijski uzdržavati. Optuženi je u to vrijeme živio u Baton Rougeu u Louisiani, ali je tijekom Dana zahvalnosti boravio kod roditelja, koji su ubijeni dan ili dva nakon praznika.</p>