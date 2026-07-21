Sin Bartulice gradi 15 vila

Tvrtka koju vodi 26-godišnji sin eurozastupnika Stephena Nikole Bartulice najavljuje gradnju naselja u Dugom Selu s 15 urbanih vila u kojima će ukupno biti 45 stanova. Cijena stanova je od 3200 eura po četvornom metru, odnosno 169.600 eura za manje te 278.400 eura za veće stanove. S obzirom na broj stanova, radi se o ukupnom iznosu od 10.416.000 eura, piše Index.

Direktor i jedini stvarni vlasnik tvrtke F&N Vista je Nikola Stjepan Bartulica. Tvrtka je osnovana u veljači ove godine s temeljnim kapitalom od 2500 eura. Projekt uključuje 15 pametnih urbanih vila svaka po tri stana površine 53, 77 i 87 četvornih metara. Obiteljsko naselje trebalo bi biti u neposrednoj blizini središta Dugog Sela i Zagreba.

Useljenje je najavljeno za 2027. godinu. Cijena iznosi 3200 eura po četvornom metru s uključenim PDV-om. Nije poznato financira li projekt sama tvrtka, vlasnici zemljišta, banka, poslovni partner ili drugi ulagač. Na pregledanim parcelama nije upisano založno pravo banke.

Index doznaje da je izdavanje dozvola u postupku te da se očekuje da bi mogle biti izdane nakon sezone godišnjih odmora.