Sin HDZ-ovca Steve Culeja je na uvjetnoj, glavni optuženi pred novim suđenjem u Vinkovcima

Na Općinskom sudu u Vinkovcima danas je održana prva rasprava u kaznenom postupku protiv Luke Miškulina (26), optuženog da je Ivanu Mikuljanu nanio teške tjelesne ozljede opasne po život, nakon kojih je Mikuljan trajno izgubio vid.

U veljači prošle godine Općinski sud u Vukovaru osudio je Miškulina na kaznu od pet godina i četiri mjeseca zatvora. Tada je bio sproveden u zatvor, dok su sin bivšeg HDZ-ovog zastupnika Steve Culeja Domagoj Culej, Gabrijel Čelik i Danijel Hodak u istom postupku dobili uvjetne kazne. Miškulin se žalio na presudu, a žalbu je podnijelo i Državno odvjetništvo, smatrajući da presuda nije dovoljno obrazložena. Nakon nekoliko mjeseci provedenih u zatvoru, Miškulin je pušten da se brani sa slobode.

Odvjetnik oštećenog Ivana Mikuljana, Ivan Kalauz, izjavio je da će u ponovljenom postupku biti ključno utvrditi je li djelo počinjeno iz nehaja ili s namjerom. Kako je naglasio, o tome ovisi i pravna kvalifikacija, a time i visina kazne. Naveo je da su na prvom suđenju već provedena brojna vještačenja te da očekuje donošenje presude u razumnom roku.

Prema navodima iz optužnice, Miškulin je u kolovozu 2018. u Vinkovcima, nakon dogovorenog susreta putem društvenih mreža i telefona, prišao Mikuljanu te mu stisnutom šakom zadao snažan udarac u predjelu lica. Mikuljan je pao na tlo, pri čemu je glavom udario u beton i zadobio teške ozljede lubanje i mozga. Ozljede su uključivale višestruke prijelome kostiju lica i lubanje, krvarenja mozga te oštećenje centra za vid, zbog čega je Mikuljan trajno ostao slijep.

Paralelno s kaznenim postupkom pokrenuta je i građanska parnica radi naknade štete, no postupak je obustavljen do završetka kaznenog postupka. Mikuljan je u međuvremenu ostao bez vida i ovisan je o pomoći članova obitelji.

Inače, Luka Miškulin je svojevremeno nastupao u pjevačkom showu 'Zvezde Granda' u Srbiji.