Nažalost, ljudi misle da se obiteljsko nasilje događa samo u vezama i brakovima. Voljela sam svog sina i nikad nisam mislila da će me ovako povrijediti. Nikad mu neću oprostiti, rekla je Helen.

Njegovi bijesni ispadi traju godinama, pa čak i zbog najmanje sitnice.

- Stalno sam si govorila da će napadi bijesa prestati kad odraste, ali kako je odrastao, ništa se nije mijenjalo. Bio je sve agresivniji. Sean bi me ugrizao, pljuvao i dobacivao mi. Bilo je toliko loše da sam ga, kad je imao tri godine, poslao na sate kontrole bijesa - rekla je majka.

2016. godine tada 17-godišnji Wilson iz Londona imao je djevojku - koja je također trpjela njegove ispade bijesa.

Došla je kod Wilson i njegove majke na vikend, ali brzo je izbila svađa.

- Čula sam kako se svađaju u dnevnoj sobi. Dotrčala sam u sobu i stala između njih kako bi ih razdvojila i smirila. Odjednom me Sean bacio preko stolića i udarila sam glavom u kut - lice mi je bilo crno od modrica. Policajci su uhitili Wilsona, a ja sam osjetila bol u ruci, pogledala sam, slijevala se krv - prisjeća se majka.

Policajac joj je rekao da ju je Wilson izbo kuhinjskim nožem. Nakon svih tih godina ipak nije očekivala da će joj fizički nauditi do te mjere. U srpnju 2018. Wilson se izjasnio krivim za jednu od točaka optužnice, pa mu je sud odredio zatvor od četiri godine.

- Nisam mogla prestati misliti o tome kako je moj sin u zatvoru zbog mene. Unatoč svemu što je učinio, volim ga.

Wilson je pušten iz zatvora 2020, nakon što je odslužio dvije godine.

- Vratio se kući i činio kao druga osoba. Ponašao se smireno i pristojno - rekla je Helen. No samo tjedan dana kasnije dok su večerali, zamolio ju je za vilicu.

- Vilice su bile blizu pa sam ga pitala zašto sam ne ode po nju. Kako je gunđao, otišla sam mu po viilicu. Otvorila sam ladicu, a Wilson me udario šakom u glavu i pala na pod. Nastavio me šamarati, pa uzeo noževe optužujući me da sam ja kriva što je bio u zatvoru - prepričava majka koja je mislila da će umrijeti.

Mučna kalvarija je stala tek oko pet sati ujutro - kad je ušao u Heleninu spavaću sobu i zaspao.

Započela je kopati po ladicama kuće u potrazi za ključevima, ali shvatila je da ju je Sean zaključao. Ujedno je isključio fiksnu mrežu, izvadio baterije i sakrio mobitel.

- Shvatila sam da je sve ovo planirao. Nakon kopanja po kući, napokon sam našla ključ stražnjih vrata i otišla u vrt gdje sam našla mobitel u grmlju i nazvala policiju. Sve me boljelo, ali više me zaboljelo to što mi je to učinio vlastiti sin - zaključila je Helen.

U prosincu 2020. godine, Wilson (23) iz Eritha u Londonu izjasnio se krivim.

