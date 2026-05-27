Sin Matije Ljubeka: Ubojica mog oca izlazi na vikende. Kaže da nije završio posao. Strah nas je

Nikica Ljubek, sin ubijenog Matije Ljubeka, najtrofejnijeg hrvatskog olimpijca i sportaša, iznio je potresno svjedočanstvo o strahotama koje njihova obitelj prolazi. Višestruki ubojica, koji je u zločinačkom pohodu ubio i njegova oca, redovito izlazi iz zatvora na slobodne vikende.

- Svaki put kad izađe, pitamo se što se može dogoditi. Pisali smo Ministarstvu, pričali smo i sa svim ljudima zaduženima za pitanja pravnog sustava, ali svi nam govore da je pravo takvo i da ubojice imaju svoje pravo izlaziti za vikend. A što je sa zaštitom prava žrtve? - rekao je, gostujući u emisiji Novi dan na N1.

Višestruki ubojica koji mu je likvidirao oca i tetka te teško ranio tetu osuđen je na 35 godina zatvora. Nakon 25 godina odslužene kazne, počeo je dobivati slobodne vikende i višednevne izlaze iz zatvora. Prema riječima Nikice Ljubeka, ove godine već je više puta bio pušten na slobodu, a dobio je i trotjedni godišnji odmor. Obitelj tvrdi da je ubojica tijekom godina slao zastrašujuće poruke.

- Jasno je dao do znanja da svoj posao nije završio i da će ga završiti kad izađe - rekao je Ljubek.

Ubio mi je oca iz zasjede, brata mi je promašio, otišao je kod mog tetka, ubio ga na mjestu i prostrijelio tetu koja je tada uspjela preživjeti, ali od trauma je prerano preminula, ispričao je te dodao da ih obavijeste kada je ubojica na slobodi.

- Zašto? Zato da se iselim o iz Hrvatske tada? Da se zatvorimo u kuću i kupimo oružje? On ne smije izaći iz općine Lepoglava, ali nema nikakvu pratnju ni nadzor, može sjesti u auto, u autobus, doći u Zagreb, nije problem nikog danas pronaći, može napraviti što želi, nauditi nekome od nas. I što onda? Njemu će produžiti zatvor, a mi ćemo opet imati tragediju i žalopojke tko je kriv za to, pa ćemo kazniti neku nižu službenicu ili suca koji nema veze s tim - dodao je.