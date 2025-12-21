Sin ratnog zločinca Ratka Mladića: Stanje mu je kritično, treba ga pustiti u Srbiju na liječenje

Zdravstveno stanje osuđenog ratnog zločinca i nekadašnjeg zapovjednika Vojske Republike Srpske Ratka Mladića približava se kritičnoj točki, izjavio je njegov sin Darko Mladić za rusku državnu novinsku agenciju RIA Novosti. Obitelj i odvjetnički tim već mjesecima upozoravaju na drastično pogoršanje njegova stanja, a posljednje informacije govore da je Mladić gotovo nepokretan i životno ugrožen.

Prema riječima njegova sina, Mladićeva situacija je iznimno teška te obitelj strahuje od najgoreg ishoda. U međuvremenu, pravni tim razmatra daljnje korake, dok su raniji zahtjevi za liječenjem izvan haškog pritvora redovito odbijani, unatoč tome što su i tamošnji liječnici, kako tvrdi obitelj, procijenili da mu preostaje tek nekoliko mjeseci života.

Darko Mladić opisao je stanje u kojem se nalazi njegov otac, koji služi doživotnu kaznu zatvora zbog genocida i ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Prema njegovim riječima, Mladić je već više od godinu i pol dana praktički vezan za krevet, a stanje mu se konstantno pogoršava.

​- Sve je slabiji i slabiji, a njegovi već postojeći zdravstveni problemi pogoršani su onima uzrokovanima dugotrajnim ležanjem. Sada je toliko slab da postoji visok rizik da čujemo najgore vijesti - rekao je Mladićev sin. Tvrdi kako Mladić ima fizioterapiju samo dvaput tjedno po 15 minuta, što smatra potpuno nedostatnim, te da su mu se zbog neprestanog ležanja razvili i dekubitusi, odnosno rane na tijelu.

Situacija se, kako navodi, značajno pogoršala nakon incidenta u kolovozu 2024. godine, kada je Mladić pokušao sam ustati iz kreveta, pao, udario glavom, slomio nos i zadobio potres mozga. Od tada više ne može samostalno ustajati, a sposobnost komunikacije mu je vrlo promjenjiva. ​

- Ponekad može razgovarati sa svojim bližnjima dva ili tri sata, ali ponekad ne može izgovoriti ni nekoliko rečenica - dodao je Darko Mladić.

Obitelj je zatražila hitan premještaj u Srbiju radi liječenja, a država Srbija je reagirala i izdala potrebna jamstva da će se Mladić nakon liječenja vratiti u Haag. No, takav zahtjev za sada je odbijen.

Udruge žrtava, poput "Majki Srebrenice i Žepe", ranije su se oštro protivile takvim zahtjevima, smatrajući ih "pokušajima manipulacije". U pismu upućenom sudu istaknule su kako su uvjerene da se Mladić, jednom kada bi bio pušten u Srbiju ili Rusiju, nikada ne bi vratio na izdržavanje kazne.

Ratko Mladić, bivši zapovjednik tzv. Vojske Republike Srpske, pravomoćno je 2021. godine osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja tijekom rata u BiH od 1992. do 1995. godine. Uhićen je u Srbiji 2011. nakon 16 godina skrivanja.