Detalji užasa kod Svete Nedelje: Držao ga kao roba, tjerao ga na težak rad i da spava u štali...

Uopće ne znam tko je taj čovjek ni odakle je. On je spavao tu po selu, bio je ovdje možda dva dana. Neuredan, nije se htio prati, rekla nam je članica obitelji Josipa J. (38) s područja Svete Nedelje, kojega policija sumnjiči da je 61-godišnjaka držao kao roba tjerajući ga da spava u štali i naporno radi bez plaće.

- Policija je bila tu, tražili su novac, a našli su tog čovjeka i uhitili ga - dodala je naša sugovornica.

Kako je objavila zagrebačka policija, 38-godišnjak, kojega su prijavili zbog kaznenog djela trgovanje ljudima, sumnjiče da je zlouporabio teško financijsko i psihosocijalno stanje žrtve kako bi ga iskoristio za rad i služenje. Lažno mu obećavši da će mu platiti za rad dovezao ga je na svoje imanje na području Svete Nedelje, gdje ga je smjestio u objekt namijenjen domaćim životinjama, u prostor koji nije imao osnovne sanitarne ni higijenske uvjete potrebne za život čovjeka. Tamo ga je svakodnevno iskorištavao za teški fizički rad na imanju. Morao se brinuti za domaće životinje, prati i čistiti štale i dvorišta, istovarivati teret, prikupljati drva za ogrjev i slično. Zbog narušenog psihičkog stanja žrtva nije znala ni točnu lokaciju gdje se nalazi. Iako je više puta tražio Josipa da ga pusti kući, on je to odbio učiniti, a za rad i služenje nikad mu nije isplatio nikakvu naknadu.

Tko zna koliko bi još trajala muka 61-godišnjaka da policija sredinom siječnja nije došla na Josipovo imanje istražujući sumnju da je stavljao u optjecaj krivotvorene novčanice. Naime, policajci su provodili izvide vezano uz informaciju da su se krivotvorene novčanice od 50 eura pojavile na području Vrbovca. Uz Josipa su, u utorak 20. siječnja u popodnevnim satima na području Svete Nedelje, uhitili i Vinka P. (28), taman nakon što je Josip predao Vinku krivotvorenu novčanicu od 50 eura.

Sumnjaju da je Josip na još neutvrđeni način nabavio više novčanica od 50 eura i dogovorio s Vinkom da će zaraditi plasirajući taj novac kao pravi. Prvo su dogovorili kupnju domaće životinje s jedne farme na području Preseke za 1500 eura. Tamo su se dovezli BMW-om članice obitelji zagrebačkih registracija 17. siječnja 2026. u popodnevnim satima. Vinko je po Josipovoj uputi oštećenoj predao krivotvorenu novčanicu od 50 eura kao predujam te su dogovorili da će ostatak platiti kad za dva dana dođu po životinju. Nakon dva dana došli su u večernjim satima na istu adresu, s još jednim muškarcem, u kombiju Fiat Ducato karlovačkih registracija. Josip je prije toga predao Vinku ukupno 30 krivotvorenih novčanica od 50 eura, koje je on dao oštećenoj te su odvezli životinju.

Policija sumnja i da se dvojac 17. siječnja 2026. u popodnevnim satima dovezao na šire područje Vrbovca, gdje je Josip dao Vinku krivotvorene novčanice te mu rekao da u trgovini kupi kutiju cigareta, što je on i učinio. Na isti su način u šest lokalnih trgovina mješovite robe kupili cigarete. Nakon kriminalističkog istraživanja obojica su završila u istražnom zatvoru, a Josipu je sad stigla i nova kaznena prijava zbog držanja roba. Žrtvu je policija zbrinula prema Nacionalnom planu za suzbijanje trgovanja ljudima.