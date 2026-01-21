Obavijesti

PRIVATIZACIJA VITEZITA

Sin Zvonka Zubaka ostaje još tri mjeseca iza rešetaka u BiH

Piše HINA,
Pritvor Zubaku je produžen na zahtjev Posebnog odjela za borbu protiv organiziranog kriminala (POSKOK) pri Tužiteljstvu Federacije BiH a ista je mjera određena i za Behriju Huseinbegović, stečajnu upraviteljicu "Vitezita" te za Tomislava Rajića,

Admiral

Vrhovni sud Federacije BiH produžio je za još tri mjeseca pritvor Tomislavu Zubaku, sinu hrvatskog trgovca oružjem Zvonka Zubaka koji je ranije uhićen pod sumnjom na zloporabe povezane s privatizacijom tvornice eksploziva "Vitezit" iz Viteza. 

Pritvor Zubaku je produžen na zahtjev Posebnog odjela za borbu protiv organiziranog kriminala (POSKOK) pri Tužiteljstvu Federacije BiH a ista je mjera određena i za Behriju Huseinbegović, stečajnu upraviteljicu "Vitezita" te za Tomislava Rajića, odgovornu osobu u tvrtki "WDG" iz Viteza koja je kupac "Vitezita".

Svo troje uhićeni su u listopadu 2025. godine. Rajiću i Tomislavu Zubaku na teret se stavlja da su počinili kaznena djela zloporabe položaja ili ovlasti i nedopuštenog držanja oružja i eksplozivnih tvari.

Huseinbegović je pak pod sumnjom da je počinila produženo kazneno djelo zloporabe položaja ili ovlasti u pokušaju.

Najveći dio propalog "Vitezita", nekadašnjeg giganta vojne industrije u bivšoj Jugoslaviji, kupila je 2021. godine tvrtka "Winsley Defence Group" u vlasništvu Zvonka Zubaka plativši za to pet i pol milijuna eura.

Zubak je otkupio nekadašnje pogone za proizvodnju nitroglicerina, plastičnog eksploziva, ispitni poligon, strojeve i pogon, skladište te druge prostorije što je dio "Vitezita" koji je tada ocijenjen perspektivnim.

Postupak kupoprodaje sada je predmet istrage a tužiteljstvo provjerava i sumnje o zloporabama koje su naknadno počinjene.

Pod sumnjom je i Matias Zubak, drugi sin Zvonka Zubaka koji je formalni vlasnik "WDG" Vitez i koji je nedostupan pravosuđu u BiH pa je za njim raspisana tjeralica. 

On je nakon toga ustvrdio kako je na djelu politički motiviran kazneni progon jer se sada "WDG" pokušava istjerati iz posjeda koji je stečen na temelju pravomoćnih sudskih presuda i uredno provedenih natječaja. Tvrdi kako je u pozadini nakana predsjednika vlade Federacije BiH Nermina Nikšića da jednoj turskoj tvrtki omogući preuzimanje "Vitezita".

"Ovo je klasična otimačina Nermina Nikšića, (federalnog) ministra Vedrana Lakića…", kazao je ranije Matias Zubak za portal Klix.

