KOD NOVOG MAROFA

Sina pokušala usmrtiti sjekirom na spavanju, teško je ozlijeđen: Sud ju poslao u istražni zatvor

Ivan Štengl
Sina pokušala usmrtiti sjekirom na spavanju, teško je ozlijeđen: Sud ju poslao u istražni zatvor
Foto: Policija

Policija je izvijestila kako sin ima ozljede glave, prijelom dva vratna kralješka i rezne rane. Pomoć mu je pružena u Općoj bolnici Varaždin

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu nakon stravičnog napada sjekirom kod Novog Marofa odredilo je istražni zatvor ženi (49) zbog sumnje da je počinila kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju nad sinom (30).

Naime, napala ga je u srijedu oko 3 sata ujutro dok je spavao. Više puta ga je sjekirom udarila po vratu, glavi, prsima i leđima.

Policija je izvijestila kako sin ima ozljede glave, prijelom dva vratna kralješka i rezne rane. Pomoć mu je pružena u Općoj bolnici Varaždin.

Strava kraj Marofa: Majka pokušala ubiti sina sjekirom

- Postoji osnovana sumnja da je 50-godišnjakinja 20. kolovoza 2025. u obiteljskoj kući na području Varaždinske županije, u cilju da iz koristoljublja usmrti blisku osobu (1994.), zadala mu više udaraca oštricom sjekire po glavi, vratu i tijelu te mu nanijela teške tjelesne ozljede, a žrtva je uspjela spriječiti daljnji napad oduzimanjem sjekire iz njezinih ruku - navode iz DORH-a.

​U istražni zatvor ide zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od dovršenja pokušanog kaznenog djela.

