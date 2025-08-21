Obavijesti

IMA PRIJELOM DVA KRALJEŠKA

Strava kraj Marofa: Majka pokušala ubiti sina sjekirom

Uzela je sjekiru, ušla u sinovu sobu te ga više puta udarila po vratu, glavi, prsima i leđima. On se uspio obraniti, zatvorio se u sobu i pozvao policiju. Policija je stigla, uhitila majku, a njega je hitna medicinska pomoć odvezla u varaždinsku bolnicu.

Malo pitoreskno mjesto Breznica u blizini Novog Marofa potreseno je nakon što je majka (49) u srijedu, u gluho doba noći, pokušala ubiti sina (30).

Naime, ona je uzela sjekiru, ušla u sinovu sobu te ga više puta udarila po vratu, glavi, prsima i leđima. On se uspio obraniti, zatvorio se u sobu i pozvao policiju. Policija je stigla, uhitila majku, a njega je hitna medicinska pomoć odvezla u varaždinsku bolnicu.

Tamo su mu utvrdili površinske ozljede glave, prijelom dva vratna kralješka i rezne rane, a ozljede su okvalificirane kao teške.

- Ma ne možemo vjerovati što se dogodilo. Što je ženi došlo? Riječ je o mirnoj ženi, uvijek lijepo obučenoj, ovdje se znala voziti biciklom, znali smo je viđati na misi - ističe jedan mještanin Breznice.

Inače, riječ je o obitelji koja živi u velikoj kući koja se nalazi na osami, na brijegu, bez susjeda. Žena je osim s 30-godišnjakom, živjela s još jednim sinom, dok četiri sestre više ne žive u Breznici.

- Supruga je pokopala u ponedjeljak. Umro je u 63. godini u subotu od posljedica srčanog udara, i sad ovo. Vjerojatno je žena bila u teškom stanju, nešto joj se okrenulo i napala je sina sjekirom - dodaje drugi mještanin koji je pun hvale za pokojnog supruga.

- On je radio na farmi. Bio je jako vrijedan. Neki ljudi za života ništa ne postignu, a on je svojim rukama napravio ovako golemu kuću - dodaje mještanin Breznice i ističe da sinovi 49-godišnjakinje nisu zaposleni. Zbog čega je majka sjekirom napala sina, rasvijetlit će policijska istraga i Državno odvjetništvo. 

