Sindikalisti: Dijelu radnika se umjesto neisplaćenih plaća nudi pozajmica uz dva posto kamate

Sudbina radnika Brodosplita je neizvjesna. Sindikalac Joško Franić ispričao nam je kako su dijelu radnika preko Agencije za naplatu radničkih potraživanja isplaćene plaće za veljaču, ožujak i travanj, dok dio radnika nije dobio ni lipe.

- Ljudima koji su u blokiranim firmama nude se pozajmice s kamatom od dva posto. Plaća nije isplaćena, a nude se pozajmice. To je meni suludo. Možemo prihvatiti da se želi pomoći radnicima, ali otkud će ljudi vratiti taj novac s kamatama. Pitanje je kuda sve to vodi. Očekujemo da se isplate plaće - poručio je sindikalac.

Ne zna kolikom broju ljudi nisu isplaćene zaostale plaće, ali čuo je, kaže, da su mnogi, kojima su ponuđene, odbili uzeti spomenute pozajmice. Naveo je i kako se radnicima nudi da prijeđu u novu osnovanu tvrtku koja nije u predstečaju, navodno kako bi im se mogle isplatiti plaće.

- Za to trebaju novci. Trebaju se prodati dva broda i ako do toga ne dođe, onda novce nemamo. Škver je praktički sad prazan, a najavljuje se mnogo otkaza. Iz uprave se može čuti da će, ako se spomenuti brodovi ne prodaju, otpustiti 1200 radnika i da će ostati njih samo 500. To nije opcija. Ako se krene tim putem, pozvat ću građane Splita, bivše i sadašnje radnike i sve koji imaju bilo kakvog doticaja s brodogradilištem da dođu i iskažu revolt ispred škvera - poručio je Franić.

Napomenuo je kako Split ovisi o brodogradilištu i da bi njegovo gašenje značilo katastrofu.

- Pustili smo vlasnika i Ministarstvo da se dogovaraju, no uključit ćemo se intenzivno, pregovarati te vidjeti s Vladom što se dešava. Opcija zatvaranja ne smije biti ni u primisli, branit ćemo što je naše - poručio je sindikalac.

Pavle Matošić, predsjednik Nezavisnog sindikata Brodosplita, rekao je kako u posljednjih 35 godina, koliko radi u škveru, prognoze za budućnost splitskog brodogradilišta nikad nisu bile ovako crne.

- U škveru trenutačno radi oko 200 ljudi, i to na ophodnim brodovima. Ostali su poslani na čekanje kod kuće. Navodno se izrađuju i neke liste viškova koje bi do kraja tjedna trebale biti finalizirane i objavljene. Otpremnine u ovom slučaju neće biti značajne, jer je Tomislav Debeljak, kad je došao u škver, svima dao otkaz i otpremnine. Potom ih je ponovno zaposlio. Ljudi nemaju kontinuitet rada ni prava iz starog kolektivnog ugovora, jer je škver raskomadan u šezdeset novootvorenih tvrtki. Radi se po pravilniku o radu koji je donio poslodavac - rekao je.

Ističe kako u Brodosplitu ima oko 1500 radnika. U to ne računa one koji su dovedeni iz drugih zemalja jer, kako pretpostavlja, oni nemaju ugovore na neodređeno.

- Mnogi radnici su već otišli, posebno visokokvalitetna i visokoobrazovana klasa. Otišli su za boljim plaćama. Što će ljudi, ako ne dobiju plaće, idu dalje, odlaze, svako malo netko dođe pozdraviti se. Sve i da sad dogovorimo neki dobar posao, ne znam s kojim kadrovima ćemo raditi - kaže Matošić dodajući kako Tomislav Debeljak u javnosti tvrdi da su neki poslovi ugovoreni, ali...

- Dok ne počnemo raditi, ništa ne vjerujemo. Govori se o kreditu HBOR-a u iznosu od 60 milijuna kuna, ali to će samo pokrpati rupe. Ima tu troškova materijala, rada, komunalija... Govori se da je dug i milijardu kuna jer su se u pozivu za predstečajni proces prijavile brojne firme, pa i vjerovnici koji još nisu trebali biti plaćeni. Situacija je 'ajme'. Ako ćemo doći na firmu koja ima 500 zaposlenih, mi ćemo postati jedna velika bravarska radionica, tu više nema brodogradnje kakva je nekad bila. Radnici više ne žele pričati o ovome što se događa, mogu ja organizirati prosvjed, ali nemam vojsku. Svi su potonuli - zaključuje Matošić.

Zvonka Šegvića, koji je u Nezavisnom sindikatu Brodosplita od 1991. godine, nimalo ne iznenađuje situacija u kojoj se našao škver.

- Upozoravao sam Radimira Čačića, ali on je govorio da je riješio brodogradnju. Rekao sam mu tad: 'Vi ste se riješili brodogradnje, ali riješili je niste'. On i Debeljak su glavni krivci za ovo, a svi su kasnije šutjeli. Dojma sam da je sve ovo propaganda, da se stvara atmosfera i radi pritisak na državu. Zar je država malo dala, a dala je milijardu i pol kuna, i još sto milijuna za Jadroplov, jamstva koliko hoćete... Ja sam otišao u mirovinu prije tri godine, nisam to mogao više ni gledati ni slušati. Znao sam da će se ovo dogoditi. Pa mene je Debeljak zbog mojih izjava toliko puta tužio, htio me pritisnuti da šutim - kaže Šegvić referirajući se i na Debeljakove izjave da je Brodosplit najbolje brodogradilište na svijetu.

- Ako je tako, pa onda mu ne bi trebalo biti problem dobiti kredit bilo gdje u svijetu uz niske kamate. Ja sam tamo proživio 45 godina radnog staža. Duša me boli - zaključuje Šegvić.

O sudbini Brodosplita, pozajmicama koje se radnicima nude uz kamate, kao i ponudama da prijeđu u novu tvrtku pitali smo upravu Brodosplita, ali do zaključenja broja odgovor nismo dobili.

