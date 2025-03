Sindikalisti su štrajk ocijenili uspješnim, najavili nove akcije: 'Sljedeći će biti još duži...'

Čelnici obrazovnih sindikata koji su organizirali jednodnevni štrajk upozorenja ocijenili su ga u četvrtak uspješnim ističući da je odaziv nadmašio njihova očekivanja te najavili novi prosvjed i štrajk ne bude li Vlada imala razumijevanje za njihove zahtjeve za povećanjem plaća.

Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Zrinko Turalija izvijestio je na konferenciji za novinare kako je od 346 sindikalnih podružnica u štrajku sudjelovalo njih 340. Naših članova je štrajkalo 8260, 86 posto i to je podatak koji smo očekivali. U 340 podružnica bilo je ukupno 12.993 zaposlenika, no ono što nas je iznenadilo je što najveći broj ljudi, njih oko 4500 koji su se odazvali štrajku, nije sindikalno organizirano, istaknuo je Turalija. Iznio je prijedlog da se novac uskraćenih dnevnica štrajkašima isplati domarima i i spremačicama za njihov pojačani angažman nakon uvođenja novih sigurnosnih mjera, a što kako tvrdi, do danas nije primjereno regulirano.

Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin ustvrdio je kako je štrajk stvorio dodatnu koheziju, ojačao poziciju sindikata, učvrstio ih u uvjerenju da je sve ono što su radili posljednjih godinu dana imalo itekako smisla. U sustavu visokog obrazovanja u štrajku je sudjelovalo nešto manje od 8500 članova u 110 podružnica, što je oko 30 posto veći broj nego što sindikat okuplja članova", istaknuo je. Osvrnuvši se na podatke Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o oko 900 zaposlenih u visokom obrazovanju koji su sudjelovali u štrajku, Kroflin je ustvrdio kako je samo u dvije podružnice, prema njihovoj evidenciji, štrajkalo više zaposlenika. "Na Filozofskom fakultetu štrajku se odazvalo 620 zaposlenika, a na Institutu Ruđer Bošković 450, naglasio je i ocijenio kako se Ministarstvo "propisno osramotilo" i da njegove evidencije nisu ni približno točne.

Po njegovim riječima u štrajku je bilo nešto više od 37.000 zaposlenih. Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih izvijestili su ranije kako se jučerašnjem štrajku u organizaciji ova tri obrazovna sindikata odazvalo 22.611 zaposlenika osnovnih i srednjih škola te fakulteta naglasivši kako su to podaci iz evidencija iz tih institucija. Pojašnjavajući razloge tog nesklada Kroflin je naveo da je u nekim ustanovama visokog obrazovanja bilo gotovo nemoguće popisivati djelatnike u štrajku, da se neki nisu htjeli popisivati s obzirom na prijetnju neplaćanja dana u štrajku te da dekani nisu vršili pritisak da se zaposlenike u štrajku mora evidentirati. Ustvrdio je kako je u Vladinim redovima nervoza, jer su svjesni da su zajedno s premijerom posao vezan uz donošenje Uredbe o koeficijentima odradili loše i traljavo.

Čelnik školskog sindikata Preporod Željko Stipić kazao je da će idući štrajk biti duži od jučerašnjeg ne precizirajući kada će ga organizirati, a najavio je i organizaciju prosvjeda na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu na kojem će okupiti prosvjetne djelatnike iz cijele Hrvatske i pozvati premijera da im objasni postotke povećanja plaća. Najavio da će na tom skupu biti objavljen termin novog štrajka te da bi mogao biti dugotrajniji i opsežniji i održan prije Uskrsa.