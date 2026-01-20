Obavijesti

News

Komentari 0
PROBLEMI U ZDRAVSTVU

Sindikat KBC-a Zagreb: Pacijenti i dalje čekaju sanitet po 20 sati

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Sindikat KBC-a Zagreb: Pacijenti i dalje čekaju sanitet po 20 sati
Zadar: Primopredaja sedam novih vozila namijenjenih za sanitetski prijevoz | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Tanja Leontić ističe da je situacija poboljšana nakon njezina upozorenja, no problem preopterećenog osoblja i dugog čekanja na otpust i dalje traje.

Admiral

Predsjednica Sindikata KBC-a Zagreb Tanja Leontić izjavila je u utorak da je nakon njezina istupa u medijima proteklog vikenda uočen smanjeni pritisak pacijenata na hitni bolnički prijem na Rebru, ali i dalje ostaje problem sanitetskog prijevoza na koji pacijenti čekaju i po 20 sati.

"Pacijenti koji su trebali biti otpušteni ujutro ostaju ležati do kasno navečer, tek idući dan u 1, u 2 ili u 5 sati noću dolaze po njega“, izjavila je predsjednica Sindikata KBC-a Zagreb novinarima nakon što je bolnička uprava s konferencije za novinare poručila da im hitni prijem nije kaosu niti pred kolapsom. 

UPRAVA REBRA O HITNOJ Ravnatelj Rebra: Nema kolapsa Hitne, ali činjenica je da preko 60 posto pacijenata nisu hitni
Ravnatelj Rebra: Nema kolapsa Hitne, ali činjenica je da preko 60 posto pacijenata nisu hitni

Leontić je potvrdila da se na sanitetsko vozilo na Rebru čeka i po 20 sati nakon otpusta na objedinjenom hitnom bolničkom prijemu (OHBP) ili nakon otpusta s bolničkih odjela. 

No, primijetila je i da se "dogodio svojevrsni ‘čarobni štapić’" otkako je Sindikat prošloga vikenda upozorio da je OHBP na Rebru pred kolapsom.

 "Osjetno je manji dolazak pacijenata koji ne pripadaju četvrtom ili petom stupnju trijaže. Također je smanjen broj dolazaka kola hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza, što vidimo na terenu iz prve ruke“, rekla je.

STALNO GA PUŠTALI? Split: Rastrojeni muškarac je dva puta zapalio stan i izazvao poplavu, tek je sad zatvoren
Split: Rastrojeni muškarac je dva puta zapalio stan i izazvao poplavu, tek je sad zatvoren

Smatra da je do promjena došlo upravo nakon njezina istupa. "Mislim da je netko tko je trebao reagirati – reagirao. Očito je poruka došla do onih koji odlučuju“, dodala je.

Leontić ističe da je KBC Zagreb u procesu opsežne obnove, te da se paralelno čeka izgradnja nove zgrade. Bolnički su kapaciteti trenutačno smanjeni, zbog čega na prijem u bolnicu dnevno čeka i do 40 pacijenata s hitnog prijema, dulje nego što bi to bilo prihvatljivo u redovnim okolnostima.

KOLAPS HITNE NA REBRU 'Pacijenti čekaju sanitet i po 20 sati. Čak 38 ljudi je dalo otkaz u godini dana, a novi odustaju...'
'Pacijenti čekaju sanitet i po 20 sati. Čak 38 ljudi je dalo otkaz u godini dana, a novi odustaju...'

Kao ključne probleme u radu hitnog prijema Leontić navodi zanemarivanje socijalne skrbi i primarne zdravstvene zaštite. "Sav taj teret prelijeva se na djelatnike OHBP-a, ponajprije medicinske sestre i tehničare, kojih je sve manje. Od prošle godine 38 djelatnika dalo je otkaz, a zaposleno ih je svega 15“, upozorava.

Ističe kako se broj pacijenata koji dnevno prolaze kroz hitni prijem na Rebru kreće između 300 i 500 dnevno. "Osoblje to jednostavno više ne može izdržati. Moj je istup bio prvenstveno motiviran zaštitom dostojanstva radnika, ali i pacijenata koji se predugo zadržavaju u prostorima koji za to nisu predviđeni“, rekla je.

sindikat traži intervenciju Alarm na Rebru! Hitni prijem pred kolapsom: 'Ljudi su po hodnicima, radnici opterećeni...'
Alarm na Rebru! Hitni prijem pred kolapsom: 'Ljudi su po hodnicima, radnici opterećeni...'

Problem velikog pritiska na hitne prijeme, kaže, nije specifičan samo za KBC Zagreb, već zahvaća cijeli zdravstveni sustav. 

Upozorila je i kako se ne smije stvoriti dojam da OHBP na Rebru nije adekvatno mjesto za liječenje. "Ne bih željela da sad ispadne kontra priča, da su se pacijenti uplašili hitnog prijema na Rebru. U njegovoj profesionalnosti i kvaliteti skrbi ništa nije upitno", poručila je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Zaveži mi ženu i siluj je. Ona to voli'... Namamio ga je u BDSM fantaziju. Onda ih je ubio oboje
SLUČAJ POTRESAO AMERIKU

'Zaveži mi ženu i siluj je. Ona to voli'... Namamio ga je u BDSM fantaziju. Onda ih je ubio oboje

Brendan Banfield (40), agent porezne uprave u Virginiji i brazilska kućna pomoćnica Juliana Peres Magalhães (25) izveli su morbidan plan kako bi se riješili njegove supruge. Ubili su i muškarca kojeg su namamili
Nitko ne zna što je bilo! Novinar Aftonbladeta: 'Nisu rekli na koji način ta pjesma krši pravila'
FÖRBJUDEN

Nitko ne zna što je bilo! Novinar Aftonbladeta: 'Nisu rekli na koji način ta pjesma krši pravila'

Na dan utakmice hrvatska delegacija više je puta tražila da se pjesma pusti - i svaki put je zahtjev odbijen. To što je ipak na kraju puštena za žaljenje je, rekli su iz EHF-a
Američki autogol: Izračunali tko plaća trošak Trumpovih carina
STUDIJA OTKRILA PODATKE

Američki autogol: Izračunali tko plaća trošak Trumpovih carina

Istraživači s Instituta Kiel utvrdili su da strani izvoznici apsorbiraju zanemariv udio troškova, tek oko četiri posto, dok se preostalih 96 posto prelijeva izravno na američke uvoznike i potrošače

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026