Sindikat policije traži ostavku Miline zbog 'afere nakaze': 'Zašto nisu saslušali policajku?'

Sindikat policijskih službenika zatražio je od glavnog ravnatelja policije Nikole Miline javno očitovanje o postupanju prema policijskoj službenici koja je bila uključena u predmet poznat kao afera "Nakaze". Tvrde da je službenica iznijela navode o pritiscima nadređenih, ali da s njom, prema informacijama kojima raspolažu, nitko iz unutarnje kontrole ili drugih nadležnih službi MUP-a nije obavio razgovor kako bi se ti navodi provjerili.

Sindikat se pritom pozvao na izjavu koju je Milina dao u listopadu 2024. godine, kada je rekao: "I mene zanima je li bilo pritisaka jer mi uvijek dajemo potporu svim policijskim službenicima. Naša je obaveza da budemo uz policijske službenike."

U dopisu ga pitaju što je nakon te izjave konkretno poduzeo te je li pokrenut unutarnji nadzor ili drugi postupak radi provjere mogućih pritisaka na policijsku službenicu. Traže i odgovor na pitanje zašto s njom nije obavljen razgovor, kao i je li provjereno postupanje u vezi s njezinom kaznenom prijavom.

Sindikat posebno pita gdje je njezino izvješće o postupanju od 1. kolovoza 2024. godine, u kojem je, kako tvrde, navela događaje na požarištu i komunikaciju s nadređenim rukovoditeljima. Također navode da je službenica pred sudom govorila o zastrašivanju, uvredama i diskreditaciji te pitaju je li joj se nakon toga netko iz MUP-a obratio i ponudio zaštitu ili pomoć.

U sindikatu smatraju da slučaj otvara ozbiljna pitanja o učinkovitosti unutarnje kontrole i zaštiti policijskih službenika. Od Miline traže "potpuno, konkretno i provjerljivo očitovanje" pred hrvatskom javnošću te ga pozivaju da osobno odgovori na pitanja novinara.

Na kraju dopisa sindikat ide korak dalje i traži njegov odlazak s dužnosti. Milinu pozivaju da sam odstupi, uz tvrdnju da nije dorastao funkciji glavnog ravnatelja policije.