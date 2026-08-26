HTIO JU JE UŠUTKATI: Policajki načelnik rekao da ne prijavljuje Dujić jer će inače - nagrabusiti!

Joško Periša policijski je službenik i rukovoditelj Policijske postaje prometne policije Šibenik, a njegovo se ime našlo pod povećalo zbog svjedočenja policajke u postupku protiv Anne Dujić, kćeri Nediljka Dujića, bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma. Policajka je na sudu ustvrdila da ju je upravo Periša odvraćao od toga da odmah podnese prijavu nakon incidenta na požarištu kraj Skradina u srpnju 2024.

Podsjetimo, Anna Dujić je optužena za prisilu prema službenoj osobi i prijetnju nakon događaja na požarištu. Dujić je tad, pred kamerama, policajce i vatrogasce nazivala "nakaze", a prema optužbi - automobilom je krenula prema policajki, koja je u tom trenutku bila trudna. Policajka je poslije, prema vlastitom iskazu, doživjela još jedan incident s Annom Dujić u trgovini, gdje joj je, kako je posvjedočila, prijetila i unosila joj se u lice.

Sve to, svjedočila je, izazvalo je strah kod njega, ali reakcija nadređenog bila joj e još teža.

Odgovarajući na pitanja svojeg odvjetnika Ivana Gržića, policajka je na sudu opisala stanje u kojem se nalazila nakon što je vidjela snimku s izjavama Anne Dujić.

- Užasno. Imam malo dijete kod kuće i bila sam trudna s drugim. Bojala sam se da netko ne naudi cijeloj mojoj obitelji - rekla je.

Gržić ju je potom pitao tko ju je odvraćao od toga da odmah podnese kaznenu prijavu. Policajka je navela da joj je zamjenik šefa rekao: "Nema ti od toga ništa. Oni su cijeli život broj jedan u svemu. To su ti kći i žena Nediljka Dujića iz Hrvatskih šuma". Prema iskazu, te su riječi dodatno pojačale njezin osjećaj ugroženosti.

- Do tog dana obitelj Dujić nisam poznavala, bio mi je to prvi kontakt. Odvraćao me od prijave načelnik Joško Periša jer, kao, od toga nema ništa i da ću ja nagrabusiti jer nisam odmah reagirala - rekla je policajka.

Inače, Periša je rođen 20. ožujka 1977. godine u Šibeniku. Policijski je službenik s višom stručnom spremom, a prema javno dostupnim dokumentima, u ožujku 2019. imenovan je na mjesto načelnika Policijske postaje prometne policije u Šibeniku. Na toj je dužnosti i danas.

Neslužbeno doznajemo da je zbog postupanja u ovom slučaju proveden unutarnji policijski nadzor. Prema informacijama sugovornika bliskog slučaju, nadzor nije utvrdio propuste.

- Također, uzete su izjave, iskazi, koji su proslijeđeni DORH-u - rekao nam je sugovornik.

S druge strane, Sindikat policijskih službenika u opsežnom je priopćenju prozvao glavnog ravnatelja policije Nikolu Milinu zbog, kako navode, izostanka odgovarajuće zaštite policajke i ozbiljnih propusta u rukovođenju.

- Nikola Milina, glavni ravnatelju policije, je li te bar malo sram zbog ovoga i štite li se ovako časni i pošteni policajci te što ćeš sada poduzeti nakon ovog javnog svjedočenja hrabre policajke protiv načelnika Postaje prometne policije Šibenik, kada do sada već nisi ništa učinio, a koliko nam je poznato gospodin i dalje obnaša tu dužnost načelnika postaje - upitali su iz Sindikata.

Posebno problematiziraju to što je policajka službenu prijavu podnijela dva dana nakon događaja. Iz Sindikata pitaju zašto ta okolnost nije odmah bila signal za provjeru onoga što se u međuvremenu događalo.

- Što o ovome misli naš glavni ravnatelj policije Nikola Milina i što je poduzeo do sada u cilju kaznenopravne zaštite policijskih službenika - pitaju sindikalisti.

Reagiralo je i Ravnateljstvo policije.

- Iskaz policijske službenice i navodi koje je iznijela kroz svjedočenje pred Općinskim sudom u Karlovcu obuhvaćeni su izvidima provedenim od strane nadležnog Državnog odvjetništva, u okviru kojih su, na zahtjev Državnog odvjetništva, od policije dostavljena i očitovanja policijskih službenika. Državno odvjetništvo, u okviru svojih zakonom propisanih ovlasti, nadležno je ocijeniti proizlaze li iz utvrđenih činjenica elementi kaznenog djela te postoje li osnove za poduzimanje daljnjih radnji iz njihove nadležnosti - rekli su.

Dodali su da je glavni ravnatelj policije Nikola Milina i u ranijim javnim istupima vezanim za ovaj slučaj isticao kako policijski službenici koji svoje zadaće obavljaju zakonito, profesionalno i u skladu s pravilima struke imaju njegovu punu potporu te im mora biti osigurana odgovarajuća institucionalna zaštita.

- To načelo vrijedi jednako za sve policijske službenike te se dosljedno primjenjuje i u ovom slučaju - zaključili su. 