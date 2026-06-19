Sindikat pravosudne policije: 'Nemamo 1880 eura plaće, to su dodaci zbog preopterećenosti'

Sindikat pravosudne policije objavio je novi status na Facebooku, a tiče se visokog iznosa plaće, za kojeg su iz Ministarstva pravosuđa rekli da dobivaju. Zasmetalo ih je i hvaljenje rekordnim brojem zaposlenih u pravosudnoj policiji. Tvrde kako Ministarstvo pravosuđa ne žele iznijeti stvarne podatke i računicu kako su došli do visokih iznosa.

- Plaća od 1.880 eura nije plaća prosječnog pravosudnog policajca koji radi redovan rad, već iznos koji se može ostvariti tek uz rad u turnusu, noćne smjene, rad vikendima i blagdanima, velik broj prekovremenih sati te nakon dugogodišnjeg radnog staža, često i tridesetak godina. Drugim riječima, Ministarstvo kao pravilo prikazuje ono što je u stvarnosti rezultat dodatnog rada, odricanja i preopterećenosti službenika - pišu iz Sindikata.

Kako bi prikazali stvarno stanje, objavili su platne liste svojih kolega.

- Ako su uvjeti rada i primanja doista tako dobri kako Ministarstvo tvrdi, postavlja se logično pitanje – zašto se radna mjesta ne mogu popuniti? Zašto se natječaji iznova ponavljaju? Zašto sve manje ljudi pokazuje interes za posao u pravosudnoj policiji, a sve više zaposlenih traži izlaz iz sustava? - pitaju se iz Sindikata.

Kažu kako je posebno upitna tvrdnja o rekordnom broju zaposlenih pravosudnih policajaca.

- Ako je sustav kadrovski popunjen, zašto se službenike neprestano šalje na ispomoći u druge kaznionice i zatvore? Zašto se gomilaju prekovremeni sati i zašto pojedine ustanove bez ispomoći iz drugih ustanova ne mogu normalno funkcionirati?

Očito je da se iza statističkih podataka koje Ministarstvo plasira javnosti krije sasvim druga stvarnost – kroničan nedostatak ljudi koji se pokušava prikriti preopterećivanjem postojećih službenika - kažu iz Sindikata.

Umjesto uljepšanih brojki i pažljivo biranih statistika, predlažu kako je vrijeme da Ministarstvo javno pokaže stvarno stanje u sustavu.

- Službenici pravosudne policije svakodnevno nose teret nedostatka kadra, odrađuju tisuće prekovremenih sati i odlaze na ispomoći kako bi sustav uopće mogao funkcionirati. Hrvatska javnost zaslužuje istinu, a službenici pravosudne policije zaslužuju pošten odnos i priznanje za posao koji obavljaju. Sve ostalo nije ništa drugo nego pokušaj stvaranja privida da je stanje u sustavu bolje nego što ono u stvarnosti jest - navode iz Sindikata.