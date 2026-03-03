Sindikat pravosudne policije se oglasio o požaru u Zatvoru u Splitu: 'Iskreno smo zabrinuti'

Šest pravosudnih policajaca, sedam zatvorenika i medicinski tehničar, ukupno 14 ljudi, zatražilo je medicinsku pomoć u KBC-u Split nakon požara u zatvoru na Bilicama. U bolnici su kazali kako se kod njih radi o inhalacijskim ozljedama nastalim udisanjem veće količine dima. Nakon medicinske obrade tri su zatvorenika preventivno hospitalizirana.

Požar u ćeliji splitskog zatvora na Bilicama buknuo je oko 18.30 sati, a vatru je gasilo 13 vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe grada Splita i gradskog Dobrovoljnog vatrogasnog društva koji su na teren stigli sa čak četiri vozila. Po neslužbenim informacijama centar požara bio je u jednoj ćeliji, točnije na madracima, osim kojih je gorjela i roba.

Vezano uz požar oglasili su se i iz Sindikata pravosudne policije Hrvatske.

- Povodom požara koji je izbio u Zatvoru u Splitu, izražavamo iskrenu zabrinutost zbog nastale situacije te upućujemo punu podršku svim pravosudnim policajcima koji su sudjelovali u intervenciji i sprječavanju širenja požara. Posebno ističemo njihovu profesionalnost, prisebnost i hrabrost iskazanu u zahtjevnim i rizičnim okolnostima. Zahvaljujući njihovoj brzoj i odlučnoj reakciji spriječene su teže posljedice - priopćili su iz SPPH.

Svim ozlijeđenim službenicima zaželjeli su brz i uspješan oporavak, a posebnu podršku uputili su njihovom povjereniku koji je osobno sudjelovao u aktivnostima gašenja i sprječavanja širenja požara, dajući primjer odgovornosti, solidarnosti i predanosti službi.

- Očekujemo da će nadležne službe u najkraćem roku utvrditi sve okolnosti nastanka požara. U ovim trenucima stojimo uz naše kolegice i kolege te im zahvaljujemo na njihovoj predanosti i profesionalnom radu - kazali su iz Sindikata.

Ovo nije prvi put da je u splitskom zatvoru izbio požar. Jedan je zabilježen početkom lipnja 2025. godine kada je u KBC-u Split završilo deset ljudi, devet zatvorenika i jedan pravosudni policajac. Njih pet bilo u teškom stanju te su intubirani.

Ministarstvo pravosuđa tad je priopćilo da su uzrok požara zapaljeni madraci koje su počinile osobe lišene slobode.

- U četvrtak, 9. lipnja 2025. godine, oko 21.30 sati, službenici pravosudne policije uočili su dim na 3. odjelu, ispred sobe u kojoj se je bilo devet zatvorenika. Otvaranjem vrata sobe uočena je vatra te su službenici odmah započeli s gašenjem. Vatra je ubrzo ugašena, a zatvorenicima pružena prva pomoć do dolaska hitne medicinske pomoći i vatrogasaca - kazali su tada.

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Darko Habijan izjavio je tada kako je brzom reakcijom pravosudne policije u splitskom zatvoru Bilice spriječena veća tragedija.

- Izražavam zahvalnost pravosudnoj policiji i njihovoj brzoj reakciji u zatvoru Bilice čime je spriječeno da dođe do već tragedije - rekao je ministar Habijan.

Okolnosti novog požara u splitskom zatvoru zasad nisu poznate. Splitska policija obavila je očevid na mjestu događaja, a istragu je preuzelo Općinsko državno odvjetništvo.