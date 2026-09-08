Sindikat: 'Suđenja se odgađaju, kronično nedostaje zapisničara'

Iz Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN) upozorili su u utorak da se suđenja odgađaju zbog nedostatka zapisničara na sudovima te dodali da je riječ o posljedici problema na koji upozoravaju već tri godine, otkad je 2023. održan dvomjesečni sindikalni štrajk.

Na pojedinim sudovima kronično nedostaje zapisničara, rasprave se zakazuju prema njihovoj raspoloživosti, a na natječaje se javlja premalo kandidata, upozorili su. Kao primjer, naveli su nedavne odgode brojnih suđenja na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, upravo zbog nedostatka administrativnog osoblja.

Koeficijent za radno mjesto zapisničara u tijelima sudbene vlasti je 1,44, što uz trenutnu osnovicu plaće znači početnu bruto plaću od 1.476 eura, odnosno oko 1.047 eura neto za zaposlenika u Zagrebu bez djece i drugih poreznih olakšica. Zaposlenik s 40 godina staža prima tek 295,2 eura bruto više od početnika, priopćili su iz Sindikate te takvu plaću ocijenili "nedovoljnim poticajem" za privlačenje i zadržavanje iskusnih kadrova.

Sindikat je, kaže, Vijeću za praćenje i unaprjeđenje politike plaća još 2024. dostavio studiju s prijedlozima korekcije koeficijenata, no na nju nikada nije dobio sadržajan odgovor, kao ni na zahtjeve za osnivanjem radne skupine s Ministarstvom pravosuđa i posebnim kolektivnim pregovaranjem za pravosuđe.

SDLSN stoga ponovno zahtijeva korekciju koeficijenata radnih mjesta u pravosuđu, hitno osnivanje radne skupine Ministarstva i sindikata, otvaranje posebnog kolektivnog pregovaranja za pravosuđe, plan zapošljavanja utemeljen na stvarnim potrebama sudova i konkretan odgovor na prijedloge dostavljene 2024..

"Ako Vlada i nadležno Ministarstvo i dalje budu ignorirali ono što se danas više ne može sakriti, ne trebaju se iznenaditi ni snažnijim sindikalnim odgovorom", poručila je predsjednica sindikata Iva Šušković.

Naglasila je i da štrajk iz 2023. "nije bio povijesna epizoda koju se može spremiti u ladicu i zaboraviti".

"Bio je dokaz koliko brzo pravosudni sustav postaje ranjiv kada službenici i namještenici kažu: dosta. Nitko ne bi smio računati da će ljudi koji su već jednom dva mjeseca izdržali u štrajku beskonačno mirno promatrati kako se isti problemi ponovno ignoriraju", poručila je Šušković.