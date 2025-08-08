Obavijesti

UGROŽENA SIGURNOST?

Sindikat upozorava: Grad Osijek ima manjak vatrogasaca, ignoriraju stvarne potrebe...

Sindikat upozorava: Grad Osijek ima manjak vatrogasaca, ignoriraju stvarne potrebe...
To je, kažu u Sindikatu, neprihvatljiva odluka koja ignorira realnost terena, sigurnost građana i svakodnevne izazove s kojima se suočava Javna vatrogasna postrojba Grada Osijeka

Iz Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske upozorili su da Grad Osijek ignorira stvarne potrebe vatrogasne službe jer su od 10 traženih, odobrena samo tri zapošljavanja.

U priopćenju objavljenom u petak Sindikat tvrdi da unatoč jasnoj i dokumentiranoj potrebi za hitnim zapošljavanjem 10 profesionalnih vatrogasaca, Grad Osijek je odlučio odobriti samo troje.

To je, kažu u Sindikatu, neprihvatljiva odluka koja ignorira realnost terena, sigurnost građana i svakodnevne izazove s kojima se suočava Javna vatrogasna postrojba Grada Osijeka.

Podsjećaju da je Vatrogasno vijeće u srpnju donijelo takvu odluku na osnovu stručne procjene temeljene na operativnim potrebama, raspoloživom kadru i sve većem broju intervencija.

Trenutno je procijenjeno kako je u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Osijek potrebno 96 profesionalnih vatrogasaca dok je njih trenutno 86, ističu u priopćenju te dodaju da umjesto brze i odgovorne reakcije, iz Grada stiže tek simbolično odobrenje, koje ne pokriva ni minimum potreba službe.

Drže također da takva odluka Grada Osijeka jasno pokazuje gdje su prioriteti.

Kad dođe do požara heroji. Kad treba osigurati ljude koji gase te požare administrativna šutnja, zaključuju u Sindikatu podsjetivši da je samo dan prije upućivanja priopćenja, u četvrtak JVP Osijek intervenirala na dvije velike vatrogasne intervencije, riskirajući vlastite živote kako bi zaštitili grad i njegove građane dok ti isti ljudi danima čekaju da im se odobri podrška koja im pripada - dodatne ruke, nove kolege, osnovna operativna sigurnost.

