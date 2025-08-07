Obavijesti

News

'ZRAK JE DOBAR'

Vulin: Gorjeli su uredi te nema opasnosti za Osječane. Naši su vatrogasci spriječili katastrofu

U Osijeku je danas 16.40 sati sati izbio požar u tvornici. Vatrogasne ekipe su na intervenciji i uspjeli su staviti vatru pod kontrolu

Upravo odlazim s mjesta požara. Gorio je dio tvornice gdje su bili uredski prostori koji se nisu koristili te u njima nije bilo ljudi. Nije gorjela plastika te nema opasnosti za građane u vezi s kvalitetom zraka, one su u normalnim razinama, rekao nam je zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka Dragan Vulin. 

Podsjetimo, u Osijeku je danas 16.40 sati sati izbio požar u tvornici. Vatrogasne ekipe su na intervenciji i uspjeli su staviti vatru pod kontrolu. 

- Važno je reći da nema ozlijeđenih što je uvijek najvažnije. U gašenju požara sudjeluje stotinjak naših vatrogasaca, kako Javne vatrogasne postrojbe Osijek tako i naših dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Osijeka. Iako ima niz gospodarskih subjekata odnosno zgrada i hala naslonjenih jednih na druge, vatrogasci su učinili sve da se požar ne proširi od zgrade iz koje je i počeo. Trenutno natapaju zgarište - rekao je Vulin.

 Goran Ivković, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Osijek rekao je da trenutno rade vanjsku i unutarnju navalu. 

- Požar je lokaliziran, ali s obzirom na količinu gorive tvari koja se u objektu nalazi i opasnosti širenja požara preko krova još ne želimo reći da je požar u potpunosti pod kontrolom. Krov smo podigli i pratimo situaciju. Rasporedili smo dodatne snage - rekao je Ivković. 

