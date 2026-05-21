Sindikat upozorava: Nedostatak pravosudnih policajaca postaje ozbiljan sigurnosni problem!

U objavi na društvenoj mreži navode kako pravosudni policajci predstavljaju jedan od ključnih, ali istodobno najmanje vidljivih dijelova sigurnosnog aparata. Međutim, zbog manjka zaposlenih, brojni službenici svakodnevno rade posao za dvije ili čak tri osobe, dok se funkcioniranje sustava održava prekovremenim satima i privremenim premještajima. Sindikat upozorava da se takav model rada ne može dugoročno održati te da iscrpljenost zaposlenika, uz prirodu posla koji nosi visok stupanj rizika, dodatno ugrožava sigurnost.

Kao jedan od glavnih razloga za sve slabiji interes za ovo zanimanje navode niske plaće, zahtjevne uvjete rada te nedostatak pravne i stvarne sigurnosti za same službenike.

Ističu i kako se godinama najavljuju reformski potezi, nova zapošljavanja i zakonske promjene, no da se stanje na terenu ne poboljšava. Naprotiv, tvrde da se sustav i dalje održava isključivo zahvaljujući dodatnom angažmanu postojećih zaposlenika i njihovim osobnim odricanjima.

Sindikat zato traži hitno donošenje Zakona o pravosudnoj policiji, povećanje broja službenika, bolje uvjete rada, jasnije kriterije za premještaje te povećanje plaća koje bi odgovarale razini odgovornosti i opasnosti tog posla.

"Pravosudni policajci sigurnosni su stup zatvorskog sustava. Ako taj stup pukne, posljedice neće osjetiti samo sustav, nego cijelo društvo", poručili su iz Sindikata policije Hrvatske.