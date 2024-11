Sindikat Zajedno: Za sastanak u Ministarstvu nismo dobili poziv službeno. Saznali smo iz medija

Iz Sindikata Zajedno u srijedu popodne su izvijestili da će se odazvati sastanku u Ministarstvu zdravstva premda zasad nisu dobili službeni poziv nego su za njega saznali iz medija te poručili da sam sastanak ne znači i prekid štrajka.

- Za to sam saznao iz medija, mi još nismo dobili poziv za sastanak u Ministarstvu zdravstva. Poslali smo dopis zbog naših pacijenata, da riješimo ovu farsu. Naslovili smo dopis i na Vladu tako da se ministar Beroš ne može izvlačiti da to nije samo njegova jurisdikcija. To je jurisdikcija Vlade - rekao je u srijedu Hini predsjednik sindikata Krunoslav Kušec.

Podsjetio je da su zatražili i točan datum kada će sindikalni zahtjevi biti ispunjeni.

- Mi smo spremni na razgovore da se riješe naša pitanja, ne odmah naravno. Tražit ćemo da nam se nešto zajamči pisanim putem - istaknuo je.

Dopredsjednica Sindikata Sanda Alić ranije je navela da će štrajk zdravstvenih djelatnika, koji zasad traje tri dana, prestati čim ih Ministarstvo pozove na razgovor oko njihovih zahtjeva, no Kušec je pojasnio da se kolegica "krivo izrazila" pa je došlo do krive interpretacije.

- Naravno da se neće štrajk prekinuti jednim pozivom. Moramo vidjeti što ćemo se dogovoriti na tom sastanku i hoće li pristati na naše uvjete - istaknuo je.

Ministar zdravstva Vili Beroš za četvrtak je najavio sastanak u Ministarstvu s organizatorima štrajka u zdravstvenom sustavu, ali i dodao da nema mandat za rješavanje njihovih zahtjeva i da neće pristati na ucjene.

- Ne znam kome da se onda obratimo. Ministarstvu turizma? Ministarstvo zdravstva je nadležno za zdravstveni sektor. I kada su išli koeficijenti, sudjelovalo je Ministarstvo zdravstva. No, zbog toga smo uputili poziv za sastankom i Vladi koja je zadužena za cijeli državni aparat - napomenuo je Kušec.

Dodao je da još nemaju točan datum kada će se sastati Vijeće za praćenje i unaprjeđenje sustava plaća na koje ih upućuje Ministarstvo zdravstva, uz napomenu da se "ni time ne bi riješio problem" jer se, kaže, tek onda mora formirati radna skupina, što može potrajati mjesecima i godinama. "Mi samo tražimo konkretne datume i da se taj proces ubrza. Ne očekujemo da će to biti sutra, ali ne može to trajati nekoliko godina", rekao je Kušec.

Između ostalog, Kušec je naveo da će Sindikat zajedno kao reprezentativni sindikat prisustvovati i pregovorima za Temeljni kolektivni ugovor (TKU) za javne službe.