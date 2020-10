Sindikati: Kažnjavanje radnika zbog izolacije je neprihvatljivo

Iz sindikata navode da su već prije upozoravali da se te naknade moraju povećati kako ne bi došlo do skrivanja kontakata ili izbjegavanja samoizolacije

<p>Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) poručio je u srijedu kako je kažnjavanje radnika kojima je izrečena mjera samoizolacije radi suzbijanja epidemije koronavirusa neprihvatljiva i protuzakonita.</p><p>Sindikat se osvrnuo na vijest u medijima u kojoj je direktor međimurske tvrtke Tehnix odlučio kazniti radnike oduzimanjem 10 posto plaće ako im bude određena mjera samoizolacije te da će ih izolirati u hotelu koji je u vlasništvu tvrtke.</p><p>- Savez samostalnih sindikata Hrvatske upozorava da su ovakvi potezi neprihvatljivi i protuzakoniti, te poziva radnike da im se usprotive, a državne institucije da ispitaju i po potrebi sankcioniraju ova i slična ponašanja poslodavaca - stoji u priopćenju SSSH.</p><p>Smatraju da ovakvi primjeri ukazuju da kod nekih poslodavaca postoji ozbiljno nerazumijevanje propisanih epidemioloških mjera te s njima povezanim radničkim pravima, a možda i svjesna namjera da se trenutna situacija zloupotrijebi.</p><p>- Samoizolacija je posebna mjera zdravstvene zaštite koju određuje nadležno tijelo temeljem jasno propisanih pravila iz područja javnog zdravstva. Jasno da poslodavac nije na nijedan način ovlašten da procjenjuje stupanj osobne odgovornosti radnika za to što mu je određena samoizolacija, niti je to uopće moguće - navode iz sindikata.</p><p>Objašnjavaju kako se radi o neprihvatljivom stigmatiziranju radnika.</p><p>- Poslodavac ne smije jednostrano umanjiti ugovorenu plaću radnicima, a penaliziranje radnika zbog završavanja u samoizolaciji je pak potpuno neprihvatljivo, tim više jer su radnici već penalizirani time preniskim naknadama za vrijeme trajanja samoizolacije - stoji u priopćenju.</p><p>Iz sindikata navode da su već prije upozoravali da se te naknade moraju povećati kako ne bi došlo do skrivanja kontakata ili izbjegavanja samoizolacije.</p><p>Smatraju kako je namjera direktora Tehnixa, da radnike smjesti u vlastite kapacitete, grubo ograničavanje osobnih sloboda.</p><p>Sindikat je stoga podnio tužbu Pučkoj pravobraniteljici zbog diskriminacije, te su upozorili Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, uz zahtjev da reagiraju.</p><p>- Radnicima Tehnixa stavljamo se na raspolaganje oko pružanja podrške u sindikalnom organiziranju - stoji u priopćenju SSSH.</p>