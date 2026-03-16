Sindikati najavili štrajk zbog niskih plaća, Plenković poručio: Kako? Odakle? Di su ti novci?

Piše HINA,
Zagreb: Izjava Plenkovića nakon sjednice HDZ-a | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Šest sindikata javnih službi najavilo je za subotu 21. ožujka prosvjedni skup "Sindikalno proljeće" u Zagrebu na Europskom trgu...

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković u ponedjeljak je na sindikalne zahtjeve i najavljeni prosvjed za subotu "Sindikalno proljeće" odgovorio pitanjima „kako” i „odakle”, pozvavši sindikate da budu realni. Šest sindikata javnih službi najavilo je za subotu 21. ožujka prosvjedni skup "Sindikalno proljeće" u Zagrebu na Europskom trgu zbog, kako tvrde, izostanka socijalnog dijaloga s Vladom te traže njegovu obnovu i započinjanje pregovora o granskim kolektivnim ugovorima.

„Sada u vrijeme energetske krize? Kako? Odakle? Odakle vi mislite da mi nalazimo te novce? Di su ti novci? Kako ćemo imati mjere koje će spriječiti energetski udar na građane, pa i članove i članice sindikata javnoga sektora ili gospodarstva,  i još pritom imati novca za povećanje osnovice?", uzvratio je Plenković protupitanjem na novinarski upit hoće li se pronaći mjesta za zahtjeve sindikata.

'JANAF JE TRI PUTA POVOLJNIJI' Plenković: Nije problem u Janafu već u tome što MOL želi 30 posto jeftiniju rusku naftu
Plenković: Nije problem u Janafu već u tome što MOL želi 30 posto jeftiniju rusku naftu

„Može li malo onoga što Englezi zovu 'a sense of realism'", pozvao je Plenković na 'osjećaj za stvarnost' odgovarajući  na pitanja novinara nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a.

Pritom je podsjetio kako je u njegovu mandatu, u devet i pol godina, osnovica porasla za 52 posto te da je Vlada pregovarala i dogovorila s državnim i javnim sindikatima povećanje jedan posto osnovice 1. travnja, jedan posto 1. kolovoza i jedan posto 1. prosinca, sveukupno 3 posto na razini godine. 

IZ BANSKIH DVORA Plenković: Vučić? Teze su mu smiješne i izmišljene. Imam i poruku za ljude u Srbiji...
Plenković: Vučić? Teze su mu smiješne i izmišljene. Imam i poruku za ljude u Srbiji...

„Moramo imati neke realne okvire, ne štampamo mi novac”, poručio je Plenković i apelirao na sve da budu realni.

„Ne mogu ja osigurati da nam ostane dva posto BDP -a više fiskalnog prostora za stvarne prioritete u proračunu,  a istodobno se ponašati kao rasipnik”, zaključio je premijer.

Ispovijest swingera iz Slavonije: Spavao sam s više od 300 žena. Ja sam 'Bull', evo što to znači...
SEKS I POVJERENJE

Ispovijest swingera iz Slavonije: Spavao sam s više od 300 žena. Ja sam 'Bull', evo što to znači...

Slavonca (41) u svijet swinganja uvukao je par iz Baranje. 'Nekad smo se upoznavali po partyjima na raznim lokacijama, u luksuznim hotelima, privatnim vilama. Danas se upoznajemo preko interneta'
Merz odbio Trumpa: Rat nije stvar NATO-a! Pala cijena nafte
IZ MINUTE U MINUTU

Merz odbio Trumpa: Rat nije stvar NATO-a! Pala cijena nafte

Pratite događaje američko-izraelskog rata protiv Irana, koji se od 28. veljače proširio diljem Bliskog istoka
VELIKO SRCE ZAGORE 'Da nema Marka ostali bismo gladni. Kruh nam donosi u baš svaki zaseok'
PEKAR IZ SNOVA

VELIKO SRCE ZAGORE 'Da nema Marka ostali bismo gladni. Kruh nam donosi u baš svaki zaseok'

Na cijelom sjeverozapadu Imotske krajine nema ni jedne trgovine. Srećom, pekar Marko svako jutro kombijem kruh raznosi kilometrima daleko, od zaseoka do zaseoka, a ljudi su mu neizmjerno zahvalni

