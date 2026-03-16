Sindikati najavili štrajk zbog niskih plaća, Plenković poručio: Kako? Odakle? Di su ti novci?

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković u ponedjeljak je na sindikalne zahtjeve i najavljeni prosvjed za subotu "Sindikalno proljeće" odgovorio pitanjima „kako” i „odakle”, pozvavši sindikate da budu realni. Šest sindikata javnih službi najavilo je za subotu 21. ožujka prosvjedni skup "Sindikalno proljeće" u Zagrebu na Europskom trgu zbog, kako tvrde, izostanka socijalnog dijaloga s Vladom te traže njegovu obnovu i započinjanje pregovora o granskim kolektivnim ugovorima.

„Sada u vrijeme energetske krize? Kako? Odakle? Odakle vi mislite da mi nalazimo te novce? Di su ti novci? Kako ćemo imati mjere koje će spriječiti energetski udar na građane, pa i članove i članice sindikata javnoga sektora ili gospodarstva, i još pritom imati novca za povećanje osnovice?", uzvratio je Plenković protupitanjem na novinarski upit hoće li se pronaći mjesta za zahtjeve sindikata.

„Može li malo onoga što Englezi zovu 'a sense of realism'", pozvao je Plenković na 'osjećaj za stvarnost' odgovarajući na pitanja novinara nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a.

Pritom je podsjetio kako je u njegovu mandatu, u devet i pol godina, osnovica porasla za 52 posto te da je Vlada pregovarala i dogovorila s državnim i javnim sindikatima povećanje jedan posto osnovice 1. travnja, jedan posto 1. kolovoza i jedan posto 1. prosinca, sveukupno 3 posto na razini godine.

„Moramo imati neke realne okvire, ne štampamo mi novac”, poručio je Plenković i apelirao na sve da budu realni.

„Ne mogu ja osigurati da nam ostane dva posto BDP -a više fiskalnog prostora za stvarne prioritete u proračunu, a istodobno se ponašati kao rasipnik”, zaključio je premijer.