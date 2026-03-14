UŽIVO Plenković o dizanju kreditnog rejtinga: 'To znači i konkretne efekte za građane'

Premijer Andrej Plenković obraća se javnosti nakon najnovijeg izvješća svjetske agencije za kreditni rejting Standard & Poor‘s.

Činjenicu da S&P podiže Hrvatskoj, u svjetlu svih globalnih kriza, investicijski kreditni rejting s A- na razinu A, predsjednik Vlade Andrej Plenković ocijenio je u subotu potvrdom iznimnog napretka, kao i signal ulagačima da je Hrvatska stabilna i pouzdana.

- To je i jasan signal ulagačima da je Hrvatska financijski i gospodarski stabilna i pouzdana - istaknuo je ranije Plenković na mreži X. Dodao je i da je u mandatu ove Vlade kreditni rejting Hrvatske napredovao za šest stupnjeva.

"Riječ je o najvišem kreditnom rejtingu kojeg Hrvatska ima u povijesti. On je jasan signal ulagačima u Hrvatsku o smjeru gospodarske politike koju vodimo, o odgovornom ulaganju javnim financijama. Posljedice ovakve odluke osjetit će se, naravno, prije svega u politici zaduživanja kada je riječ o državi, to će biti pod povoljnijim uvjetima, a kada država ima povoljnije uvjete imaju ih i banke i gospodarstvo i građani", rekao je Plenković i dodao da ovo znači i konkretne efekte za građane, piše N1.

"Jedina smo zemlja koja je u proteklih sedam godina s neinvesticijske razine skočili za šest stupnjeva gore i na taj način napravili iskorak kakav je malo tko napravio u godinama koje su iza nas. Danas je Hrvatska na istoj razini kao Latvija i Litva, a niži rejting od nas od članica EU imaju Italija, Malta, Grčka, Poljska, Mađarska..", dodao je.

Rekao je da je ovo poruka i za sve naše kompanije koje žele privuće one koji će pridonijeti otvaranju bolje plaćenim radnim mjestima.

"To je jedan novi signal za sve koji žele poslovati i investirati u Hrvatsku i na taj način možemo kazati da smo itekako zadovoljni izvješćem koje predstavlja potvrdu naših napora. To nam je poticaj za daljni predani rad na jačanju gospodarstvu", rekao je Plenković.

Prvo pitanje novinara bilo je što će viši kredtni rejtnig značiti za građane.

"Kad gledate ovo izvješće detaljne, vidjet ćete da po mnogim aspektima mi dostižemo Europsku razinu. Ja sam taj dio izvješća doživio kad je riječ o lovljenju koraka pozitivno. To je poruka da se treba paziti kad je riječ o cijenama, osobito u turizmu. Hvatanje koraka je jedan dugi proces. Mislim da će ovakva poruka biti dobra za državu. Svi oni koji žele ulagati u Hrvatsku, sad smo na radaru svih ozbiljnih investitora, znaju da dolaze u uređenu zemlju. Troškovi na koje će naći ovdje su nosljivi, prihvatljivi uz element pouzdanosti koji je itetako bitan", odgovorio je Plenković.

Gospodarski rast

Plenković je ocijenio da su podizanju kreditnog rejtinga pridonijele provedene reforme i ulaganja (osobito putem NPOO), nadolazeće pristupanje OECD-u, kao i politička stabilnost i odgovorno upravljanje javnim financijama.

- Visok investicijski kreditni rejting snažan je poticaj za nastavak politika koje će podizati standard života hrvatskih građana i omogućiti Hrvatskoj da hvata razvojni korak s drugim članicama EU - naglasio je Plenković.

Agencija S&P podigla je u petak dugoročnu kreditnu ocjenu u stranoj i domaćoj valuti za Hrvatsku s 'A-' na 'A', uz stabilne izglede.

Prema mišljenju agencije, kontinuirane reforme i ulaganja, uz podršku EU-ovog instrumenta za oporavak i otpornost te nadolazećeg pristupanja OECD-u, nastavljaju jačati ekonomsku otpornost i dugoročne izglede za gospodarski rast Hrvatske.