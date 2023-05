Sindikati: Neće biti nastave u petak u Srbiji. Tražimo ostavku ministra obrazovanja Ružića!

"Pozivamo vas da razumijete da tog dana škole neće raditi. Nijemi smo pred činom koji nas je natjerao da zatvorimo škole", priopćila je Unija poslije jučerašnje pucnjave u beogradskoj OŠ "Vladislav Ribnikar" u kojoj je trinaestogodišnji učenik ubio osmero školskih kolega i zaštitara te vatrenim oružjem teško ozlijedio još šest učenika i nastavnicu.

Unija je najavila da će, nakon konzultacija s djelatnicima u obrazovanju, donijeti odluke o daljnjem djelovanju, o kojima će izvijestiti javnost.

Foto: Milos Tesic

Obustavu nastave najavio je i ogranak za prosvjetu sindikata Neovisnost.

'Umjesto da ponudi ostavku, on krivi "zapadne vrijednosti'

Istodobno, raste pritisak velikog dijela javnosti, napose nevladinog sektora, na ministra obrazovanja Branka Ružića da podnese ostavku jer se smatra da ima moralnu odgovornost zbog tragedije nezapamćene u suvremenoj povijesti Srbije.

Tako je, među ostalima, Europski pokret u Srbiji (EMINS) danas oštro osudio jučerašnju Ružićevu izjavu, na izvanrednoj konferenciji za novinare u srbijanskoj Vladi, u kojoj je tragediju u školi stavio u kontekst globalnog utjecaja društvenih mreža i interneta.

Umjesto da ponudi ostavku, Ružić okrivljuje "kancerogeni utjecaj interneta, video igrica i zapadnih vrijednosti", istaknuo je u priopćenju EMINS.

Foto: Milos Tesic

Ta je Ružićeva izjava zasmetala mnogima, a zahtjevom za njegovom smjenom reagirala je i Inicijativa mladih za ljudska prava, optuživši ga za "političko instrumentaliziranje" tragedije u OŠ "Vladislav Ribnikar".

Sramotnom izjavom, tijekom konferencije za medije, da sustav nije zakazao, pri čemu je optužio zapadne vrijednosti, internet i video igrice za stradanje djece, nastavnice i zaštitara, umjesto da preuzme odgovornost i podnese ostavku, Ružić "nije propustio priliku bezobzirno politički zloupotrijebiti veliku tragediju", navodi u priopćenju Inicijativa.

Foto: Milos Tesic

'Moramo se ozbiljno baviti ovakvim stvarima'

Šef diplomacije i Ružićev stranački kolega Ivica Dačić nazvao je "potpuno relativnim" pitanje o tome hoće li ministar odstupiti s dužnosti.

"On je rekao da spreman to uraditi ako ima neke individualne odgovornosti u svemu, ali to neće pridonijeti tome hoće li se društvo posvetiti ovakvoj vrsti problema", rekao je Dačić za provladinu TV Happy.

Dačić je upitao i "što će se riješiti" ako Ružić podnese ostavku.

POGLEDAJTE VIDEO:

"Ja bih razumio da je riječ o individualnoj odgovornosti i propustu, ovdje je riječ o jednoj objektivnoj odgovornosti. Moramo se ozbiljno baviti ovakvim stvarima, ali ne samo narednih deset dana, već uvijek", rekao je Dačić.

Najčitaniji članci