'Siniša Hajdaš Dončić je bivši nižerangirani član HDZ-a, preletio je iz HDZ-a u Partiju'

Saborski zastupnik i predsjednik riječkog HDZ-a Josip Ostrogović odgovorio je na izjave predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića koje je dao na svojoj riječkoj predizbornoj 'turneji'. Hajdaš Dončić je prozivao Andreja Plenkovića i bivše SDP-ovce Davora Bernardića i Marka Filipovića, aktualnog gradonačelnika Rijeke, koji na ove izbore izlaze kao nezavisni kandidati.

- Zadnja dva mjeseca putujemo Hrvatskom. Ljudi mi komentiraju Andreja Plenkovića kao lošu političku reklamu koja dođe ispred nekog sadržaja koji želite gledati, recimo na Youtubeu, i želite je što prije skipati. Iako u zadnje vrijeme on reže vrpce i otvara nešto, nije otvorio neke ključne stvari. Nije otvorio pravosuđe, dapače, zabetonirao ga je s Turudićem. Nije otvorio ništa. Nije otvorio priču o zdravstvu, a imamo puzajuću priču hrvatskog zdravstva, nije otvorio priču o obrazovanju i zato imamo štrajkove. Suludo je da u plaće onih koji educiraju našu djecu četiri-pet puta manje od ministarskih plaća. Nije otvorio priču o umirovljenicima, daje im mrvice. S druge strane nema odgovora na ekstraprofite trgovačkih lanaca i banaka.Njega treba samo skipati. Plenkoviću, skip - izjavio je Hajdaš Dončić nakon predizbornog skupa SDP-a na koji je došao dati podršku kandidaturama Sandre Krpan za riječku gradonačelnicu i Ivice Lukanovića za primorsko-goranskog župana, javlja Novi list.

- Hrvatskoj ne trebaju propali ministri osuđeni na političku propast koji sada pokušavaju docirati stranci i premijeru koji su triput zaredom osvojili povjerenje građana. Kao bivši, doduše nižerangirani član HDZ-a, Siniša Hajdaš Dončić morao bi i trebao znati da politika nije poziv za one koji samo isprazno dociraju, a pri tome ništa ne rade ni stvaraju. Možda je zbog toga SHD i preletio iz HDZ-a u Partiju na Iblerov trg, gdje je – usprkos nespornom deficitu političkog kapaciteta – dogurao do predsjednika stranke.

Vlada HDZ-a na čelu s premijerom Andrej Plenković realizirala je krucijalne projekte za Rijeka – LNG terminal, nova bolnica za majku i dijete, prometna infrastruktura, razvoj luke, opstojnost brodogradnje – i doprinijela otvaranju novih radnih mjesta. S druge strane, Hajdaš Dončić i SDP mogu i znaju samo jedno, obmanjivati javnost te bezrazložno vrijeđati i napadati premijera i vladu. Jer drugo jednostavno ne znaju.

Nema više nikakve sumnje da su građani prepoznali razliku između isprazne retorike i odgovornih poteza i projekata koje povlači i realizira aktualna Vlada na čelu s HDZ. Upravo zato sve više prepoznaju ljude koji su se dokazali u svom poslovnom okruženju – ljude koji utjelovljuju ozbiljnost, odgovornost i viziju – poput Alena Ružića i Denisa Vukorepe!

I ne manje važno – ne zaboravimo da je SHD već treći predsjednik SDP-a u posljednjih nekoliko godina. Njegovi prethodnici bili su toliko "uspješni" da su završili u ropotarnici povijesti. Upravo to, nesporno, uskoro očekuje i Hajdaša Dončića. Samo što to on, očito, još nije shvatio - napisao je Ostrogović na društvenim mrežama.