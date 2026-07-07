Siniša Hajdaš Dončić najavio koaliciju SDP-a i Možemo! I evo opet priče o Milanovićevoj listi

Zoran Milanović uvijek pobjeđuje.

Sve dok ne treba pobijediti HDZ. I sve dok ne treba pobijediti za SDP i liberalnu ljevicu. Odnosno, jedino kad treba pobijediti za samog sebe.

Pa je tako godinama pobjeđivao na izborima za predsjednika SDP-a, potom na izborima za predsjednika Republike, iako je samo jednom pobijedio na izborima za premijera.

No sad ga se prikazuje kao mogućeg pobjednika narednih parlamentarnih izbora, čak i ako na tim izborima bude poražen.

Pobjeda s 26 mandata

Nacional je objavio podatke iz "intrigantne" ankete koju je "tijekom vikenda dobio na uvid" o tome da bi Milanović sa svojom izbornom listom osvojio čak 26 mandata i tako "značajno promijenio odnose snaga na političkoj sceni i presudno utjecao na političku budućnost HDZ-a".

Premda se čini kako bi jednako, ako ne još i više, utjecao na političku budućnost SDP-a.

Uglavnom, nastavlja se priprema terena za Milanovićev izlazak na parlamentarne izbore, ovoga puta ne kao predsjednik SDP-a, niti kao premijerski kandidat SDP-a, možda čak ni kao predsjednik države, već kao nositelj liste koja bi donijela čak 26 mandata.

Nešto slično pisalo se o potencijalnoj listi Stipe Mesića uoči izbora 2007. godine koja je trebala pomoći oporbi da sruši HDZ, da bi na kraju fantomska lista nestala, a Ivo Sanader osvojio drugi mandat.

Sad bi predsjednik Milanović trebao učiniti nešto slično.

Nacional, odnosno oni koji su proveli anketu u deset izbornih jedinica, kalkulira o tome da bi s 26 mandata Milanović postao presudan faktor u formiranju oporbene vlade i odlasku Andreja Plenkovića u povijest, pri čemu bi onda Milanović mogao biti premijer.

Kome je prijetnja?

Zoran Milanović postao je tako prijetnja, ali kome zapravo: Plenkoviću i HDZ-u ili možda ipak SDP-u i Možemo!?

Milanovićeva lista trebala bi osvojiti 26 mandata, što zvuči kao veliki zadatak imajući u vidu činjenicu da je SDP prije dvije godine pod Milanovićevim pokroviteljstvom dobio ukupno 42 mandata. Zar bi bez Milanovića dobio manje od 20?

Na parlamentarnim izborima 2016. godine Milanovićev SDP dobio je 54 mandata. Zar bi bez njega dobili samo 30?

I ne zaboravimo, SDP je pod Davorom Bernardićem, uz besramno Milanovićevo opstruiranje kampanje i bojkotiranje samih izbora, na izborima 2020. godine dobio 41 mandat. Samo jedan manje od Grbina pod Milanovićevom kontrolom.

Zar Milanović misli da može donijeti 26 mandata povrh SDP-ovih četrdesetak, plus još desetak mandata Možemo? Zvuči ambiciozno.

Glasovi desnice

Takvom računicom oporba bi uspjela skupiti većinu i srušiti HDZ, vjerojatno i pokupiti neke mandate u desničarskim izbornim jedinicama u koje ljevica nema pristup, a Milanović s njom već godinama besramno koketira. Samo, zašto ih SDP s Milanovićem u sjeni nije pokupio prije dvije godine?

Milanović navodno predstavlja opasnost za Plenkovića i HDZ, samo se postavlja pitanje je li možda još veća opasnost za SDP i Možemo!.

Klipovi pod kotačima

Priča o Milanovićevoj listi pojavi se u javnosti svaki puta kad lijeva oporba najavi formiranje koalicije. Milanović je izlaktario Peđu Grbina uslijed dogovora o koaliciji s Možemo!, a kalkulacije o Milanovićevoj listi aktualizirale su se kad god je Siniša Hajdaš Dončić spomenuo savez s Možemo!.

Eto, prošle nedjelje predsjednik SDP-a najavio je sklapanje koalicije u listopadu. Nacional je danas izašao s Milanovićevom listom.

Milanović predstavlja veću konkurenciju u biračkom tijelu lijeve oporbe, premda bi možda mogao ugrabiti nešto na desnici. Kako će se Milanovićevi fanovi s ljevice postaviti pred biračkom kutijom, suočeni s izborom za Milanovićevu listu ili za Hajdašev SDP?

Osim toga, kampanja Milanovićeve, zasad fantomske liste, zagušila bi kampanju lijeve oporbe, oduzela kisik SDP-u i Možemo!, te okupirala medijski prostor kao što je to Milanović učinio i svojom neustavnom kandidaturom na prošlim izborima.

Na kojima je opet pobijedio HDZ.

Toliko pobjeda...

A zahvaljujući upravo toj pobjedi HDZ-a Milanović je rutinski dobio predsjedničke izbore, svojevrsni natječaj za lidera antivladine i antiplenkovićevske opozicije.

I stoga, imajući u vidu da uvijek pobjeđuje za sebe, a ne toliko za svoju stranku, svoju koaliciju ili svoje birače, izlazak na parlamentarne izbore gdje bi ušićario neke mandate i njima se onda kandidirao za premijera, zvuči kao tipična Milanovićeva kalkulacija.

I još jedna njegova pobjeda.

A čija još, to bi se vidjelo kasnije.