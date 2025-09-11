Siniša Hajdaš Dončić uplašio se vlastite hrabrosti pa odustao od potpune zabrane pozdrava ZDS

"Fućkaš čovjeka koji ne promijeni mišljenje kad ga se suoči sa svim argumentima", izjavio je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u Večernjem listu, komentirajući činjenicu da će SDP u svom prijedlogu za zakonsko sankcioniranje pozdrava "Za dom spremni" ipak unijeti neke iznimke.

U vrlo iznimnim situacijama neće ga se smatrati protupravnim. I to u situacijama koje je SDP dosad nazivao "stupidnim" ili protuustavnim, odnosno pripisivao kukavičkom populizmu Andreja Plenkovića i njegovim "dvostrukim konotacijama".

Međutim, s kojim je to argumentima Siniša Hajdaš Dončić bio suočen u proteklih nekoliko dana da je SDP napravio zaokret u interpretaciji pozdrava ZDS, a da pritom sve potrebne argumente za zakonsku zabranu tog pozdrava nije skupio proteklih godina, mjeseci, tjedana, pa čak i dana?

Nije dovoljan Ustavni sud?

Zar mu nije bila dovoljna odluka Ustavnog suda koji je poručio da je ZDS protuustavan? Zar mu nisu bile dovoljne izjave brojnih pravnih i ustavnih stručnjaka koji su rekli da Ustav ne dopušta iznimke u govoru mržnje, a da je ZDS upravo to?

Ili je možda u međuvremenu održao konzultacije s Pantovčakom?

SDP bi u svom prijedlogu zakona zadržao one "dvostruke konotacije" u kojima se treba poštivati vojne insignije sa spornim pozdravom u komemorativne svrhe. Premda smo svjedočili trendu da su se "komemorativne svrhe" rastezale do razine nošenja majica na ulicama, skandiranja na stadionima ili slavljenja Thompsonova koncerta.

Što je onda postao i argument za prekršajne suce.

SDP uz HDZ

SDP se tako približio HDZ-ovim stajalištima oko spornog pozdrava, odnosno posustao pod pritiskom desnice, a Hajdaš Dončić priznao da očekuje žestoke reakcije iz "ultra lijevih krugova".

Što znači da je ZDS postao problem samo za krajnju ljevicu, kao što je problem za Ustavni sud i ustavne stručnjake, a vrlo nedavno bio je gorući problem i za SDP, ali ipak nije toliko veliki problem za Sinišu Hajdaša Dončića koji nema hrabrosti napraviti ono što je godinama tražio od Plenkovićeva HDZ-a.

Jer je, eto, bio "suočen sa svim argumentima".

Najslabiji argument

Zbog toga su svi važni, veliki, ključni i relevantni argumenti gurnuti u stranu zbog jednog argumenta koji uopće ne bi trebao imati ikakvu težinu i važnost da je pravna država svojedobno napravila svoj posao i uklonila ustaška obilježja iz grbova i insignija postrojbi iz Domovinskog rata. Naročito postrojbi koje su odlukom Franje Tuđmana ukinute 1992. godine.

Upravo pod tim postrojbama koje SDP želi izuzeti od kaznene odgovornosti događa se udar na ustavni i pravni poredak RH, na nepoćudnu kulturu, politiku, medije, na manjine, ustavne vrijednosti.

Osim toga, prihvaćati gotov čin kao pravnu stvarnost vodi prema tome da se prihvaća i ZDS u "Čavoglavama", jer je to samo pjesma, kao i da se prihvaća ušato "U" po fasadama, jer ga, eto, ima mnogo pa je stoga opće prihvaćeno, onda kao svakodnevni pozdrav u Hrvatskom saboru kroz slavljenje postrojbe HOS-a...

Blamaža SDP-a

Činjenica da se Siniša Hajdaš Dončić sada poziva na dvostruke konotacije pozdrava "Za dom spremni", za koje smo vidjeli kamo su nas odvele i možemo samo naslućivati dokle će nas odvesti, odnosno ostavlja odškrinuta vrata za buduće interpretacije, znači da SDP žrtvuje svoje adute kod vlastitih birača i javnosti te se u percepciji približava HDZ-u.

Sve to na uštrb onoga što Hajdaš Dončić naziva "ultra lijevim krugovima", kao da je borba protiv ustaških obilježja, nasljeđa, ideologije i svjetonazora koji se uz taj pozdrav veže problem samo lijeve političke i društvene margine.

A onda valjda i desne.

Dok politički mainstream - SDP i HDZ - zajedničkim snagama legaliziraju ustaški pozdrav i prihvaćaju ga kao dio Domovinskog rata. Ustaštvo je problem za ovo društvo, osim...

Tko je hrabar

Da je Plenković hrabar, izjavio je Hajdaš Dončić za Večernji list, sam bi riješio problem koji danas ima. A onda se predsjednik SDP-a uplašio vlastite hrabrosti i pokleknuo pred argumentima koji imaju manju težinu od svih onih koje su iznijeli stručnjaci i sam Ustavni sud.

Valjda bi se braniteljske udruge, pjevači, povijesni revizionisti, trebali prilagoditi onome što kaže Ustavni sud, a ne da se u pisanju zakona izvode političke vratolomije i traže načini kako da se zaobiđe Ustav.

Konačno, veliko je pitanje bi li SDP-u taj zakon uopće prošao. I zato je Siniša Hajdaš Dončić mogao na njemu trenirati kredibilitet. A ovako ga je profućkao.