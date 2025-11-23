Obavijesti

STIGLI REZULTATI!

Siniša Karan je novi predsjednik Republike Srpske!

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Banja: Luka: Dodik proglasio Sinišu Karana pobjednikom predsjedničkih izbora | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Siniša Karan vodi s 50,89% glasova, dok Blanušin zaostatak izgleda nedostižno! Oporba najavila prigovore i traži ponavljanje izbora. Banja Luka slavi pobjedu uz trube i zastave

Jovan Kalaba, predsjednik Centralne izborne komisije, objavio je da na osnovu 92 posto biračkih mjesta Siniša Karan (SNSD) ima 200.116 glasova ili 50,89 posto, a Branko Blanuša (SDS) 188.010 glasova ili 47,81 posto, javlja Dnevni avaz.

Budući da razlika iznosi više od 12.000 glasova, a preostalo je još 156 biračkih mjesta, Blanušin je zaostatak nedostižan. Iz oporbe su već najavili da će ujutro podnijeti nepravilnosti te tražiti ponavljanje izbora u Zvorniku, Doboju i Laktašima.

Od ostalih kandidata, Dragan Đokanović osvojio je 1.684 glasa, Nikola Lazarević 1.341, Igor Gašević 1.172, a Slavko Dragičević 928 glasova.

Banjalučka ATV objavila je kadrove s ulica Banja Luke, na kojima se može vidjeti veliki broj automobila sa zastavama Republike Srpske i SNSD-a koji voze u koloni i trube, slaveći pobjedu Siniše Karana.

