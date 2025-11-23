Siniša Karan je novi predsjednik Republike Srpske!

Jovan Kalaba, predsjednik Centralne izborne komisije, objavio je da na osnovu 92 posto biračkih mjesta Siniša Karan (SNSD) ima 200.116 glasova ili 50,89 posto, a Branko Blanuša (SDS) 188.010 glasova ili 47,81 posto, javlja Dnevni avaz.

Budući da razlika iznosi više od 12.000 glasova, a preostalo je još 156 biračkih mjesta, Blanušin je zaostatak nedostižan. Iz oporbe su već najavili da će ujutro podnijeti nepravilnosti te tražiti ponavljanje izbora u Zvorniku, Doboju i Laktašima.

Banja: Luka: Dodik proglasio Sinišu Karana pobjednikom predsjedničkih izbora | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Od ostalih kandidata, Dragan Đokanović osvojio je 1.684 glasa, Nikola Lazarević 1.341, Igor Gašević 1.172, a Slavko Dragičević 928 glasova.

Banjalučka ATV objavila je kadrove s ulica Banja Luke, na kojima se može vidjeti veliki broj automobila sa zastavama Republike Srpske i SNSD-a koji voze u koloni i trube, slaveći pobjedu Siniše Karana.