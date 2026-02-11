Obavijesti

VJERUJE U RAD POLICIJE

Penava: Primio sam prijetnje smrću na ćirilici, spominje se 'metak u čelo'. Ne plaše me!

Zagreb: Domovinski pokret o uklanjanju mauzoleja četničkog vojvode Šoškoćanina | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Pohvalio je hrvatske sigurnosne službe koje, kako je kazao, uvijek otkriju odakle takve prijetnje dolaze. Poručio je i da ima veliko povjerenje u naš obavještajni sustav, policiju i Ravnateljstvo policije koji su dokazani profesionalci.

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava potvrdio je u srijedu kako je primio prijetnje smrću napisane ćirilićnim pismom poručivši da ga one ne plaše, a dodao je i kako ima veliko povjerenje u obavještajni sustav i ne dvoji da će u najkraćem roku detektirati adresu i pošiljatelja.

"Nije mi prva. Sinoć sam objavio da su u povodu objavljivanja knjige "Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji" i njezinog predstavljanja došle prijetnje smrću pisane na ćirilici od vidjet ćemo kojih aktera", rekao je Penava uoči svečanog predstavljanja te knjige, autora Mitje Ferenca i Uroša Košira, u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu. 

Pojasnio je da je prijetnja bila tipa da se "metak u čelo čuva i osiguran je za njega" u svakoj prigodi kada ga vide.

Smatra da takve poruke dovoljno govore o strahu i razmjerima zločina koji trebaju biti prikriveni. Poručio je kako istina o ubijenima i stravičnim načinima kako su ubijeni treba ugledati svjetlo dana.

Drži i da će se, poučen prijašnjim prijetnjama, vrlo brzo znati tko stoji iza toga i koji "junak" se sakrio iza njih.

"I neće nas tu nikakve prijetnje spriječiti. Nisu sprječavale ni tolike hrvatske sinove ranije, ni Brunu Bušića ni mnoge druge prije njega pa neće spriječiti ni mene niti sve nas koji radimo na tim stvarima", rekao je Penava.

Istaknuo je da su, nakon što je Domovinski pokret zajedno s Vladom uklonio mauzolej četničkom vojvodi Vukašinu Šoškočaninu, već došle dodatne 'otrovne strelice' s područja Republike Srbije i iz Hrvatske. 

Sada očito smeta i otkrivanje stratišta Hrvata u Drugom svjetskom ratu i istina koja bi po nekima trebala ostati zakopana, ustvrdio je.

Poručio je da će Domovinski pokret zajedno s Vladom nastaviti otkrivati te bolne stvari te omogućiti istini, a onda i Hrvatskoj da "prodiše".

Penava je kazao i da masovna stratišta i grobišta tek čekaju da ih se otkrije. Smatra da je objavljivanje te knjige ogroman iskorak u tom smjeru upozorivši da su brutalnost i brojke ubijenih do sada neviđene.

"No, do pomirbe i svjetle budućnosti se jedino može doći tako da se istinu izvuče na svjetlo dana i kritički pogleda na našu prošlost, te se jasno i nedvosmisleno osudi 'crveni fašizam' koji je glavni krivac za genocid počinjen nad Hrvatima neposredno nakon Drugog svjetskog rata", poručio je.    

