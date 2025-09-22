Siniša Kovačić izabran je za novog ravnatelja Hine...

Obavijesti

NOVI ŠEF

Zagreb: Sinisa Kovačić, vd. ravnatelja HRT-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Na sjednici petočlanog vijeća Upravnog vijeća glasovala su četiri kandidata a na sjednici zbog bolesti nije bila prisutna predsjednica vijeća Majda Tafra-Vlahović.

Upravno vijeće Hrvatske izvještajne novinske agencije (Hina) u ponedjeljak je većinom glasova za novog ravnatelja izabralo novinara i urednika Sinišu Kovačića. Kovačić je za novog ravnatelja nacionalne novinske agencije izabran s tri glasa, dosadašnja ravnateljica u tri mandata Branka Gabrijela Vojvodić dobila ja jedan glas, dok treći kandidat, zamjenik glavnog urednika portala Direktno Darko Markušić nije dobio ni jedan glas.

Kovačić je bio dugogodišnji novinar i urednik i voditelj na HRT-u na kojem je bio i vršitelj dužnosti glavnog ravnatelja. Donedavno je bio glavni urednik Hrvatske katoličke mreže u čijem su sastavu Hrvatski katolički radio, Informativna katolička agencija i novi mediji.

Jedan je od osnivača i prvi predsjednik udruge Hrvatski novinari i publicisti osnovane 2015. godine. Dobitnik je nagrade Hrvatskoga novinarskog društva za televizijsko istraživačko novinarstvo 2006. godine te Godišnje nagrade Hrvatskih novinara i publicista za 2020. godinu.

Kao vanjski suradnik u statusu predavača izvodio je nastavu na Sveučilištu Sjever u Koprivnici i na Hrvatskim studijima u Zagrebu, a viši je predavač na dva veleučilišta te na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru gdje je doktorirao 2020. godine na temu "Razvoj novinarstva na mrežnim elektroničkim publikacijama – služenje javnosti ili podilaženje ukusu publike“.

