Siniša Kovačić izabran je za novog ravnatelja Hine...

Upravno vijeće Hrvatske izvještajne novinske agencije (Hina) u ponedjeljak je većinom glasova za novog ravnatelja izabralo novinara i urednika Sinišu Kovačića. Kovačić je za novog ravnatelja nacionalne novinske agencije izabran s tri glasa, dosadašnja ravnateljica u tri mandata Branka Gabrijela Vojvodić dobila ja jedan glas, dok treći kandidat, zamjenik glavnog urednika portala Direktno Darko Markušić nije dobio ni jedan glas.

Na sjednici petočlanog vijeća Upravnog vijeća glasovala su četiri kandidata a na sjednici zbog bolesti nije bila prisutna predsjednica vijeća Majda Tafra-Vlahović.

Kovačić je bio dugogodišnji novinar i urednik i voditelj na HRT-u na kojem je bio i vršitelj dužnosti glavnog ravnatelja. Donedavno je bio glavni urednik Hrvatske katoličke mreže u čijem su sastavu Hrvatski katolički radio, Informativna katolička agencija i novi mediji.

Jedan je od osnivača i prvi predsjednik udruge Hrvatski novinari i publicisti osnovane 2015. godine. Dobitnik je nagrade Hrvatskoga novinarskog društva za televizijsko istraživačko novinarstvo 2006. godine te Godišnje nagrade Hrvatskih novinara i publicista za 2020. godinu.

Kao vanjski suradnik u statusu predavača izvodio je nastavu na Sveučilištu Sjever u Koprivnici i na Hrvatskim studijima u Zagrebu, a viši je predavač na dva veleučilišta te na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru gdje je doktorirao 2020. godine na temu "Razvoj novinarstva na mrežnim elektroničkim publikacijama – služenje javnosti ili podilaženje ukusu publike“.