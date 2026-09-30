Ovaj grad u Hrvatskoj daje 250 eura mjesečno roditeljima čija djeca nisu upisana u vrtiće

Roditelji čija djeca u Sinju zbog popunjenosti kapaciteta nisu upisana u dječje vrtiće primat će mjesečno 250 eura pomoći u razdoblju od rujna ove godine do lipnja 2027. godine, odlučilo je Gradsko vijeće Sinja.

Riječ je o privremenoj socijalnoj i demografskoj mjeri, donesenoj na prijedlog gradonačelnika Mire Bulja, kojom Grad Sinj želi roditeljima olakšati podmirivanje troškova skrbi za djecu. Za obitelji koje ostvare pravo tijekom svih deset mjeseci to znači ukupno 2.500 eura pomoći po djetetu, navodi se u priopćenju.

Pravo na pomoć, kako je obrazloženo, mogu ostvariti roditelji i djeca s prebivalištem na području Grada Sinja koji su podnijeli zahtjev za upis za pedagošku godinu 2026./2027., uz uvjet prebivalište u Sinju najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za upis.

Djeca trebaju biti na listi čekanja, uz iznimku predviđenu odlukom za roditelje koji tijekom njezina važenja ispišu dijete iz jaslica i podnesu zahtjev za pomoć.

Za ostvarivanje prava potrebno je podnijeti pisani zahtjev na posebnom obrascu, a o pravu odlučuje nadležno upravno tijelo Grada Sinja.

Roditelji koji do 15. listopada podnesu zahtjev i ispune propisane uvjete ostvaruju pravo na pomoć i za rujan i listopad. Za zahtjeve podnesene poslije toga roka pravo se ostvaruje od prvoga dana sljedećeg mjeseca.

Roditelji koji ispišu dijete iz jaslica ne mogu ostvariti pomoć za razdoblje u kojem je dijete koristilo program niti za razdoblje prije podnošenja zahtjeva, izvijetili su iz sinjske Gradske uprave.