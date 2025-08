Sinjski brend Mare Uštipak: Od uštipaka sam napravila naše carstvo. Tajni sastojak? Ljubav!

Kao djevojčica prije škole nosila je mlijeko od vrata do vrata, kao tinejdžerica prodala svu svoju dotu, kasnije je trudna, trbuhom do zuba, prva u Sinju prodavala kuhani kukuruz šećerac. Svi su joj se smijali i govorili da je kuhani kukuruz za svinje. Nije odustajala. A onda je odlučila probati peći uštipke. Nitko joj nije htio dati recept. Govorili su joj da je to obiteljska tajna. Kad ga se konačno domogla, prve uštipke zamjesila je u garaži, u kanti od jupola.

