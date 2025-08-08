Sinjskoj diki didi Klariću (84) Bulj je uručio zahvalnicu grada: 'Vi ste primjer svima nama'

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj u četvrtak je posjetio Ivana Klarića (84), gospodina koji je nesebičnim činom omogućio stotinama ljudi na auto parkiraju na njegovoj livadi uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona u Sinju.

Gradonačelnik Bulj zbog toga mu je uručio Zahvalnicu Grada Sinja, koja započinje stihovima iz pjesme 'Moj dida i ja', Marka Perkovića Thompsona:

'Poštenim putem ići

Bit će teško, znaj

Al’ samo ćeš tako stići

Gdje je vječni sjaj'.

- Ma nije to ništa veliko, stajao sam naslonjen, evo baš kao i sad na kapiji svojega dvora i promatrao to mnoštvo koje se slijevalo u Sinj. Ljudi su stajali na jednome mjestu u automobilima po dva sata, ni metra se nisu pomicali. Sve je bilo prepuno automobila. Vozači su pokušavali pronaći metar praznog prostora uz cestu da bi se parkirali. U jednom trenutku, dok sam tako stajao, jedan momak me je upitao pokazujući na prostor uz cestu može li tu parkirati. Ja sam mu rekao kako to nije moje, ali da je privatno i da ne bi bilo u redu, ali sam ga uputio na ulaz uz cestu gdje je moja livada i rekao da slobodno može tu parkirati. Iza njega, vidjevši što sam uradio, zamolili su me još nekolicina njih i u tren se stvorilo na ulazu na livadu desetak automobila - ispričao je Ivan za 24sata. Cijeli razgovor pročitajte ovdje.

Sinj: Dao svoju livadu za parking na koncertu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Gradonačelnik Bulj zahvalio na ovom dirljivom i velikom djelu riječima: 'Hvala Vam što ste pokazali kako izgleda istinska sinjska gostoljubivost. Hvala Vam što ste primjer svima nama. U ime svih građana – hvala Vam, dida Iko' - priopćeno je iz Grada Sinja