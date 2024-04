Sinovi ga koštali karijere: Stariji razbio policijski auto, a mlađi sudjelovao u kobnoj tučnjavi

Iako ne postoji nikakav propust u smislu rukovođenja policijskom upravom niti sam se osobno ogriješio o zakon, smatram da je privatna situacija u kojoj sam se našao kao otac, nespojiva s mojom profesionalnom ulogom načelnika policijske uprave, kazao je to između ostalog Slobodan Marendić, sada već bivši načelnik PU splitsko-dalmatinske. U nedjelju rano ujutro podnio je neopozivu ostavku nakon što se ispostavilo da je njegov 17-godišnji sin sudjelovao u brutalnom premlaćivanju 23-godišnjaka na parkiralištu na Poljudu.

Naime, riječ je o sukobu o kojem je navedena policija dan ranije poslala tek šturo priopćenje. Objavili su kako je na adresi Put Supavla došlo do fizičkog sukoba u kojem je jedan muškarac teško ozlijeđen i prebačen u bolnicu. Bilo je to u noći s petka na subotu, oko 3.30 sati. Ispostavilo se da je sukob bio vrlo ozbiljan, odnosno da su njih petorica prebila svoju žrtvu koja je potom pala i glavom udarila o tlo. Zadobio je teške i po život opasne ozlijede glave. O njegovom stanju više su kazali u splitskoj bolnici.



POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Mladić pretučen u Splitu još je u životnoj opasnosti, dr. Krnić: 'Kritično je stanje' | Video: 24sata Video

- Odmah po prispijeću, pacijent je bio bez svijesti te smo išli hitno u neurokiruršku dvoranu gdje mu je postavljen monitoring za intrakranijalno praćenje tlaka. Nastavljeno je intenzivno liječenje, pacijent je još uvijek u životnoj opasnosti. Kritično mu je stanje. Pokušavamo što bolje kontrolirati ozljedu koja je nastala. Radi se o edemu mozga, odnosno naticanju. Činimo sve u našoj moći da najprije ograničimo štetu koja je nastala potom ćemo krenuti u drugu fazu kada ćemo moći procijeniti koliko je to kliničke posljedice ostavilo - rekao je dr. Josip Krnić, pročelnik Objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC-a Split ne želeći davati prognoze.

Iako se u početku navodilo kako je napeta situacija počela još u klubu Velvet gdje su svi sudionici, uključujući i Marendićevu kćer, u petak bili u noćnom izlasku, vlasnik kluba to demantira.

- Na putu sam od prošle nedjelje tako da nikakvih direktnih saznanja nemam, no kako sam čuo od voditelja sukob nije počeo u našem klubu, ali ni ispred njega. To se dogodilo na parkiralištu nešto dalje, što se vidi i na snimkama videonadzora okolnih kafića. Policija je sve te snimke uzela. Naš klub također je pokriven kamerama i unutra i izvan kluba, tako da se vidi da unutra ništa nije bilo. Sve je to pregledano, a voditelj je dao svoj iskaz u policiji – kazao nam je vlasnik Dražen Brzica

.

Šef Sindikata policije Dubravko Jagić osvrnuo se na Marendićev potez.

- Odlučio se na moralan čin i to je njegova osobna stvar, i sam je rekao da je ponašanje člana njegove obitelji nespojivo s njegovim radnim mjestom. Prema mojim informacijama, on je kao načelnik dobro vodio PU splitsko-dalmatinsku, bio je profesionalac, poštivao je kolege i kolektivni ugovor. Dosadašnja suradnja bila vrlo korektna. Očekuje se da će on sada biti premješten na funkciju koje neće biti rukovodeća pozicija – kazao je Jagić.

Provođenje kriminalističkog istraživanja preuzeli su policijski službenici šibenske policijske uprave, a Marendić navodi da će tako sve biti istraženo maksimalno profesionalno, poštujući načelo institucionalne neovisnosti.



- Vjerujem da je jedino ispravno da se trajno izuzmem od obavljanja rukovodećih funkcija unutar MUP -a. Pored svih napora za očuvanje sigurnosti, pored programa prevencije koje organiziramo i provodimo nemam moralno pravo ostati na čelu ove policijske uprave...Obitelji ozlijeđenog mladića izražavam žaljenje zbog ovakvog događaja i nadam se prije svega što skorijem ozdravljenju njihova sina - objavio je Marendić.

Foto: Instagram/Robert Anic/PIXSELL

Dodajmo i to da će svih pet mladića biti ispitani i na Državnom odvjetništvu u Splitu zbog sumnje u nanošenje osobito teške tjelesne ozljede. Za to je propisana kazna zatvora od jedne do osam godina.

Ministar Davor Božinović ostavku je prihvatio kazavši kako je jedini ispravan zaključak da je njegovo zadržavanje na mjestu načelnika postalo neodrživo.

- Ovo što se dogodilo je situacija po kojoj načelnik uprave ni po čemu nije odgovoran. To je uradio njegov sin. Njegov kredibilitet je, nažalost, narušen - rekao je Božinović.

Ovo nije prvi put da Marendić daje ostavku zbog ponašanje svoje djece. Učinio je to i prije šest godina jer je njegov stariji sin, danas 25-godišnjak, razbio službeni policijski automobil napuhavši 1,7 promila alkohola u krvi. Kažnjen je novčanom kaznom od oko 860 eura te mu je na šest mjeseci oduzeta vozačka dozvola. Općinsko državno odvjetništvo ga je tada, kao mlađeg punoljetnika, poštedjelo, te mu je samo određen rad za opće dobro koje je odradio u cijelosti.



Kako je tada kazao Marendić, sin je uzeo službeni auto jer njegov privatni nije bio kod kuće. Sin je radio do jedan iza ponoći, a potom ga je nazvala djevojka i zamolila ga da je prebaci kući.

- Osjetio se sposoban i hrabar, umjesto da je otišao leći kao što sam mislio, uzeo je ključ, otišao po djevojku i to se dogodilo. Srećom nikoga nije udario niti ozlijedio, a i sam je prošao bez ozljeda. On me nazvao odmah nakon nesreće i rekao mi što se dogodilo. Na vozilu su razbijena desna suvozačeva vrata i kotač je okrenut - izjavio je Marendić tada za Hinu rekavši kako u istrazi nije štedio sina već od kolega tražio da se provede procedura kakva se i inače radi.

Prije deset godina protiv Marendića je proveden disciplinski postupak jer je kao šef Sektora policije tražio od podređenih da ga iz Splita kući u Solin voze kući službenim automobilom.