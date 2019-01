Sinovi političara: Pišu poruke mržnje po 'Fejsu', tuku se...

Ivan Đakić (22) isprikom nije uspio ublažiti posljedice svoje objave na Facebooku kada je fotografijom ustaše koji u ruci drži odrubljenu glavu četnika pravoslavcima "čestitao Božić".

Policija će ga prijaviti za kazneno djelo iz prvog stavka 325. članka Kaznenog zakona za javno poticanje na mržnju prema nacionalnoj osnovi. Prijete mu tri godine zatvora.

Ovo nije prvi Ivanov ispad. Naime, prije nekoliko dana je novinar Ivan Žada rekao da mu je upravo mladi Đakić prijetio, prenosi Index.

Prijetio smrću novinaru?

- Mlađi sin Josipa Đakića pred desetak svjedoka zaprijetio je da će me ubiti. Rekao je: ‘Onog Žadu ću zatući, ali ne moram ja prljati ruke. Platit ću, znam već i koga u Zagrebu da to napravi umjesto mene’. Rekao je to pred više ljudi u kafiću koji su mi to ispričali. Nije prvi put da mi prijete, ali prvi put imam svjedoke koji su me odmah nazvali i sve mi prepričali. Nije ugodno - rekao je Žada i dodao da se sve odvijalo na šanku jednog popularnog kafiću u Virovitici. Novinar je, uz to, dodao kako je Ivan rekao da “otac ništa ne smije napraviti pa će onda on”.

Ovom zastupniku nije prvi put da mora braniti ponašanje svojih sinova. U siječnju 2010. u trajektnom pristaništu Preko na otoku Ugljanu njegov stariji sin Hrvoje Đakić (32) s 1,28 promila alkohola u krvi pokušao je službenim autom tvrtke Zagreb trans ubiti tad 33-godišnjeg Zadranina Predraga Vukčevića.

Prije toga su se posvađali i naguravali ispred diskoteke u Ugljanu. Osuđen je za pokušaj ubojstva na djelomičnu uvjetnu kaznu na način da će izdržati sedam mjeseci zatvora, a preostali dio kazne od godine i pet mjeseci neće se izvršiti ako u roku provjeravanja od tri godine ne počini novo kazneno djelo.

Culejev sin sudjelovao u tučnjavi

Žalio se na presudu, no lani je žalba odbačena. Očev ugled je narušio i sin zastupnika Steve Culeja. Domagoj Culej sudjelovao je lani u tučnjavi u Vinkovcima uz još 12 mladića.

Svojedobno je objavljivao i statuse u kojima je veličao ustaške zločine u logorima tijekom Drugog svjetskog rata. Ulazak u 2017. proslavio je citirajući stihove iz pjesme “Jasenovac i Gradiška Stara”. Na stranicama crne kronike svojedobno je završio i unuk Josipa Manolića nakon što je pucao ispred jednog zagrebačkog narodnjačkog kluba. Sin ustavnog suca Mate Arlovića, Vladimir, skakao je i urinirao 2005. po autima ispred kluba u Zagrebu u koji ga nisu puštali zaštitari.

Tri godine prije je kao maloljetnik udario policajca koji je došao na intervenciju nakon što su ga stanari pozvali zbog narušavanja javnog reda i mira u dvorištu osnovne škole. Javnost nije zaboravila ni takozvani slučaj “Znaš li tko je moj tata?”. Naime, tadašnji članovi Mladeži HDZ-a iz Karlovca, Željko Goršić, Danijel Trupković i Vladimir Vogrinc, završili su na suđenju jer su su prosincu 2010. premlatili 18-godišnjeg Marka Jovkovića u kafiću Astralis.

Nazor: Misle da su zaštićeni

Ovakvo ponašanje djece političara pojašnjava psihologinja prof. Mirjana Nazor. Ona smatra da si djeca poznatih dopuštaju “bezobrazluke” jer vjeruju da će roditelji zahvaljujući svojim pozicijama sve riješiti.

- Oni iskorištavaju situaciju i poziciju u kojoj se njihovi očevi nalaze. Hoće li se djeca upuštati u, recimo to najblaže, nedolično ponašanje ovisi o tome koliko im je duboko u djetinjstvu usađeno da razlikuju dobro od zla - rekla je Nazor.

Tema: Hrvatska