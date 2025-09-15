Obavijesti

UŽAS U SUSJEDSTVU

Sintetička droga pretvara ljude u Mariboru u zombije: 'Čovjek povuče jedan dim i sruši se...'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Upravo se u susjednoj Sloveniji, na glavnom autobusnom kolodvoru u Mariboru sve češće viđaju ljudi koji iznenada padaju u nesvjest, leže na tlu bez znakova svijesti, a povremeno se čuju zastrašujući krici

Kod klasičnog kanabisa povučeš jedan dim ili dva, odnosno tri i budeš nadrogiran, proporcionalno ovisno o tome koliko si dimova povukao. Ovdje to nije tako, čovjek povuče jedan dim i padne, objasnio je Martin Gselman, voditelj centra za prevenciju ovisnosti u Domu zdravlja dr. Adolfa Drolca Maribor.

Upravo se u susjednoj Sloveniji, na glavnom autobusnom kolodvoru u Mariboru sve češće viđaju ljudi koji iznenada padaju u nesvjest, leže na tlu bez znakova svijesti, a povremeno se čuju zastrašujući krici. U panici, prolaznici zovu hitnu pomoć koja gotovo kao "na traci" odvoze ljude. 

Za to je kriva je nova, jeftina sintetička droga u obliku listića, piše 24ur

- Sve to što se može vidjeti na snimkama, društvenim mrežama i slično, pokazuje da se doista radi o nečemu jakom - rekao je direktor Marproma (javno komunalno poduzeće Grada Maribora op.a.) Ranko Šmigoc.

Riječ je o jeftinoj drogi u obliku listića natopljenih supstancama, koje dodaju u duhan i puše. Vrlo često se dogodi da već nakon jednog dima padnu u nesvijest. Riječ o lako dostupnoj drogi, a većina osoba koji je konzumiraju završi na hitnoj pomoći. 

- Uglavnom se radi o poremećajima svijesti, slabije reagiraju, bez svijesti su. Na hitnoj ih polegnu, daju im infuziju i nadoknade im tekućine pa se nakon nekog vremena probude i mogu otići kući - dodao je Gselman.

