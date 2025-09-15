VIDEO Amerikanci uništili još jedan brod na Karibima. Trump: Ako prevozite drogu, lovimo vas

Nakon ranijeg udara na brod koji je prema Trumpovim tvrdnjama prevozio drogu iz Venezuele, a u napadu poginulo 11 ljudi, američka vojska je dignula u zrak još jedan drveni čamac. O podvigu se oglasio i Donald Trump.

- Jutros su, po mom nalogu, američke vojne snage izvele DRUGI kinetički napad na pozitivno identificirane, iznimno nasilne kartele za trgovinu drogom i narkoteroriste u području odgovornosti SOUTHCOM-a. Napad se dogodio dok su se ovi potvrđeni narkoteroristi iz Venezuele nalazili u međunarodnim vodama prevozeći ilegalne narkotike (SMRTONOSNO ORUŽJE KOJE TROVA AMERIKANCE!) na putu prema SAD-u. Ovi izuzetno nasilni karteli za trgovinu drogom PREDSTAVLJAJU PRIJETNJU američkoj nacionalnoj sigurnosti, vanjskoj politici i vitalnim interesima SAD-a. U napadu su ubijena 3 muška terorista. Niti jedan pripadnik američkih snaga nije ozlijeđen u ovom napadu. UPOZORENJE - AKO PREVOZITE DROGU KOJA MOŽE UBITI AMERIKANCE, MI VAS LOVIMO! Nezakonite aktivnosti ovih kartela desetljećima imaju RAZORNE POSLJEDICE NA AMERIČKE ZAJEDNICE, ubijajući milijune američkih građana. VIŠE NE. Hvala vam na pažnji koju ste posvetili ovom pitanju!!! - napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži.

Venezuelski predsjednik Nicolas Maduro u ponedjeljak je opisao nedavne incidente između Venezuele i Sjedinjenih Država kao "agresiju" SAD-a, a ne kao napetosti između dviju zemalja.

Tijekom konferencije za novinare, Maduro je izjavio da trenutačno nema komunikacije između dviju vlada. Dodao je da je prethodna komunikacija sa SAD-om bila oštećena, ali je sada "odbačena". Nakon što je pokrao zadnje izbore, Chavezovog nasljednika i samoprozvanog revolucionara ne priznaje pola svijeta.

Jačaju prisutnost

Na teritorij Portorika su 13. rujna stigli posljednji lovci F-35B zajedno s avionima za dopunu goriva KC-46A, koji su raspoređeni na Američkim Djevičanskim Otocima.

Tri MQ-9A stigla su na zračnu bazu San Juan još 8. rujna. Istoga dana tamo je stigao i avion za specijalne operacije MC-130J.

U Floridu je, radi smanjenja logističke udaljenosti, na zračnu bazu Homestead stigao avion za elektroničko izviđanje RC-135, dok se na bazi MacDill nalaze dva P-8A aviona.

Pomorska skupina je u punom sastavu, osim razarača „Sampson“, i nalazi se u Karipskom moru. Letovi palubnih helikoptera MH-60 s krstarice „Lake Erie“ bilježe se na udaljenosti od 80 do 90 kilometara od Venezuele, što upućuje na blizinu broda. Za sada mjere koje poduzimaju Amerikanci izgledaju kao demonstracija sile i pritisak na administraciju Nicolása Madura. Pogotovo jer su ovi potezi vođeni ne nekom političkom nužnošću, nego željom za pokazivanjem mišića i zastrašivanjem Trumpovih protivnika.