Sinu i snahi isključio struju i vodu jer se nisu htjeli iseliti, bjelovarski sud ga kaznio!

V.Š. (59) iz okolice Bjelovara ovih je dana proglašen krivim zbog ekonomskog nasilja u obitelji, prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Prema presudi Općinskog suda u Bjelovaru, muškarac je 6. rujna 2024. ujutro došao u kuću u kojoj žive njegov sin, snaha i petero maloljetne djece te im poručio da se moraju iseliti, piše Bjelovar.live.

Potom im je, stoji u presudi, isključio struju i zatvorio vodu, čime im je onemogućio osnovne uvjete za život i skrb o djeci.

– Kuću su koristili besplatno, nisu plaćali režije i napravili su veliku štetu. U kolovozu sam ih pismenim putem upozorio da se isele i dao im rok od mjesec dana. Rekao sam da ću isključiti struju i vodu ako to ne učine. Nisam bio nasilan, samo sam branio svoju imovinu – izjavio je 59-godišnjak pred sudom.

Unatoč njegovom objašnjenju i činjenici da je vlasnik kuće, sud je zaključio da se radi o nasilničkom ponašanju te mu izrekao kaznu od 550 eura.