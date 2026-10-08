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Šipkom demolirao spomenik NOB-a. Ali ne ide u zatvor. Sud: To je učinio zbog domoljublja

Piše 24sata,
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Šipkom demolirao spomenik NOB-a. Ali ne ide u zatvor. Sud: To je učinio zbog domoljublja
Foto: Google Maps
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Ta zvijezda me bode u srce jer u obitelji imamo vrlo loše posljedice iz rata“, kazao je 75-godišnjak koji se šipkom okomio na spomenik u Lapovcu

Zagrebački umirovljenik (75) šipkom je oštetio spomenik NOB-a u Lapovcu kod Slunja, zbog čega je na Općinskom sudu u Novom Zagrebu osuđen na uvjetnu kaznu zatvora, a mora nadoknaditi i štetu udrugama koje brinu o spomeniku, piše Hajdi Karakaš Jakubin za Jutarnji list. 75-godišnjak se u kolovozu vraćao s Vira i zaustavio vozilo uz cestu kod spomenika. Uzeo je željeznu šipku i njome više puta udario po spomeniku. Kako je kasnije objasnio na sudu, namjera mu je bila oštetiti zvijezdu petokraku.

„Htio sam samo oštetiti na spomeniku zvijezdu. Eto, to je bio moj jedini cilj, a ne da razbijem cijeli spomenik“, rekao je pred sucem.

Objasnio je da je to učinio zbog pokojnog brata koji je poginuo u Domovinskom ratu, kao i zbog drugih hrvatskih branitelja.

„Ta zvijezda me bode u srce jer u obitelji imamo vrlo loše posljedice iz rata“, kazao je 75-godišnjak.

Njegovim postupkom nastala je šteta od 92,91 eura Zajednici udruga antifašista Karlovačke županije i Udruzi antifašista grada Karlovca. Te udruge brinu o očuvanju i uređenju spomeničke baštine, a upravo su one prijavile slučaj policiji.

Predstavnik jedne od udruga na sudu je ispričao kako su incident vidjele prolaznice. One su primijetile muškarca i automobil pokraj spomenika te fotografirale vozilo i 75-godišnjaka. Fotografije su potom dostavljene udruzi, nakon čega je slučaj prijavljen policiji.

Umirovljenik je tijekom postupka negirao krivnju, iako je priznao da je tog dana oštetio spomenik. Sud ga je na kraju proglasio krivim za kazneno djelo oštećenja tuđe stvari. Dobio je tri mjeseca zatvora, no kazna je uvjetna uz rok kušnje od godinu dana. To znači da neće završiti u zatvoru ako tijekom tog razdoblja ne počini novo kazneno djelo. 

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Komentari 11
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