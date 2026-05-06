Šire se lažne fotke talijanske premijerke u donjem rublju: Tko god je to napravio, uljepšao me

Giorgia Meloni (49), talijanska premijerka, osudila je širenje deepfake fotografija generiranih umjetnom inteligencijom, među kojima je i ona koja je prikazuje u donjem rublju, nakon što su se masovno počele dijeliti internetom. Meloni se oglasila na Facebooku nakon što je slika postala viralna i izazvala osude korisnika koji su povjerovali da je stvarna, piše The Guardian.

"Posljednjih dana kruži nekoliko mojih lažnih fotografija, generiranih umjetnom inteligencijom, koje su neki previše revni protivnici predstavili kao stvarne", napisala je Meloni u utorak na Facebooku. "Moram priznati, tko god da ih je stvorio… čak me i prilično uljepšao", našalila se. "No, ostaje činjenica da su ljudi, kako bi napadali i širili neistine, danas spremni koristiti apsolutno sve."

U svojoj objavi podijelila je i spornu fotografiju koja je prikazuje u donjem rublju dok sjedi na krevetu.

"Zaista je sramotno da se premijerka predstavlja u takvom stanju. Nedostojno je institucionalne uloge koju obnaša. Nema nimalo srama", napisao je jedan korisnik.

Meloni je u svojoj izjavi osudila takav postupak kao oblik internetskog zlostavljanja, upozorivši da su slike generirane umjetnom inteligencijom sve opasniji alat za obmanjivanje i nanošenje štete pojedincima.

"Ovo pitanje nadilazi mene", dodala je. "Deepfake je opasno oruđe jer može prevariti, manipulirati i ciljati bilo koga. Ja se mogu obraniti. Mnogi drugi ne mogu. Zato bi uvijek trebalo vrijediti jedno pravilo: provjerite prije nego što povjerujete i razmislite prije nego što podijelite. Jer danas se to događa meni, a sutra se može dogoditi bilo kome."

Italija je prošlog rujna postala prva zemlja EU koja je odobrila sveobuhvatan zakon o regulaciji korištenja umjetne inteligencije. Zakon uvodi zatvorske kazne za one koji tehnologiju koriste za nanošenje štete - uključujući stvaranje deepfake sadržaja - te postavlja ograničenja pristupa za djecu.

Iz vlade Giorgie Meloni poručili su da zakonodavstvo, usklađeno s povijesnim Aktom o umjetnoj inteligenciji EU, predstavlja odlučujući korak u oblikovanju razvoja i primjene umjetne inteligencije u cijeloj zemlji.