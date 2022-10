Snimke čudne svjetlosti nad ruskim gradovima, šire se razne teorije o laserskom oružju

U utorak navečer stanovnici Moskve, Omska i Belgoroda prijavili su da vide čudnu svjetlost koja je primijećena i u Murmansku, gdje je sjedište Sjeverne flote i gdje se nalaze podmorničke baze s nuklearnim podmornicama.

Pogledajte video

Snimke neobične svjetlosti iznad ruskih gradova proširile su se društvenim mrežama.

Ruska vojska zasad šuti.

Kako tvrde neki analitičari, svjetlost je možda posljedica smetnji prema izviđačkim satelitima i dronovima koje Ukrajinci tako dobro koriste u obrani protiv ruske agresije.

Ruski novinar Dmitrij Smirnov uvjeren je da je to novo rusko oružje.

- Krajnje je vrijeme, u Ukrajini se već raspravlja da je sve izgubljeno, Putin je lansirao lasersko oružje Peresvet. Neki stručnjaci kažu kako ovaj sistem stvara efekt 'zida svjetlosti' u toposferi i tako ometa rad optičkih sistema- napisao je ruski novinar na Telegram kanalu.

Što je Peresvet?

Radi li se stvarno o laserskom oružju za koje Rusija tvrdi da već ima u aktivnoj službi? Peresvet je laserski sistem koji je namijenjen borbi protiv satelita i dronova, piše na Wikipediji gdje stoji i kako je to jedno od šest novih strateških oružja koje je Putin otkrio 2018. godine. Tada je rekao kako će to oružje uvesti u sustav pred kraj 2019. Vojni stručnjak Igor Korotčenko rekao je kako se Peresvet može koristiti protiv bespilotnih letjelica i može 'zaslijepiti' neprijateljske satelite do čak 1500 kilometara.

Rusi: Koristimo to oružje; Amerikanci: Nema dokaza

Na početku invazije na Ukrajinu Rusi su tvrdili da je Peresvet već u upotrebi. Zamjenik ministra Jurij Borisov rekao je kako kako Peresvet unutar pet sekundi zaslijepi metu koju potom uništi nova generacija laserskog oružja.

Pentagon tvrdi kako nema dokaza da je Peresvet uopće aktivan. Volodimir Zelenski ismijao je tada ruske tvrdnje i rekao kako je to propaganda usporedivši sve s nacističkim mitom iz Drugog svjetskog rata poznatijim kao Wunderwaffen (superoružje).

Nacistička propaganda tada je zastrašivala s arsenalom superoružja, ali većina njih ostala su tek prototipovi i nisu došli ni blizu bojišta.

