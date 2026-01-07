Poljak nije vjerovao u rat Rusije i Ukrajine. Otišao je provjeriti, uhitili su ga i mučili. Umro je

Poljski list Gazeta Wyborcza, pozivajući se na izvješće ruske organizacije za ljudska prava Memorial i svjedočanstva očevidaca, objavio je detalje smrti Poljaka Krzysztofa Galosa koji je preminuo ruskom gradu Taganrogu tijekom 2023. godine. Ono je otputovao na okupirana ukrajinska područja kako bi se osobno uvjerio traje li ondje rat.

Prema navodima, Galos je bio skeptičan prema medijskim izvještajima o ratu i odlučio je sve sam provjeriti. Nadzorne kamere posljednji su put zabilježile njegov automobil u blizini nuklearne elektrane Zaporižja, koja se nalazi pod ruskom okupacijom. Nedugo nakon toga, Rusi su ga uhitili na kontrolnoj točki.

Izvori su za Memorial otkrili da je Galos odveden u istražni zatvor broj dva u Taganrogu, gdje Rusi drže i ukrajinske ratne zarobljenike. Nakon što je kontakt s njim izgubljen, njegova je obitelj prijavila nestanak policiji, a njegova sudbina dugo je ostala nepoznata.

U siječnju 2025. godine, Memorial, najpoznatija neovisna ruska organizacija za ljudska prava, objavila je izvješće pod naslovom "Ukrajina: ratni zločini ruskih agresora". U njemu su dokumentirali sustavno mučenje na okupiranim područjima i u Rusiji, s posebnim naglaskom na strane državljane. Među žrtvama se našao i poljski državljanin koji je preminuo u Taganrogu.

Jedan od svjedoka ispričao je što mu je Krzysztof rekao

​- Rekao je da je putovao po Ukrajini kako bi vidio što se tamo događa, ali da je krivo skrenuo i dovezao se do kontrolne točke ruskih vojnika - naveo je svjedok.

U izvješću Memoriala stoji da su čovjeka redovito tukli, posebno zato što nije govorio ruski i zbog potpore koju Poljska pruža Ukrajini. Tijekom jedne inspekcije, čuvari su ga toliko brutalno pretukli da su mu noge poplavile i počele otkazivati. Krzysztof Galos preminuo je sredinom lipnja 2023. godine.

Nakon njegove smrti, njegove su kolege iz ćelije prisilili da potpišu izjave u kojima tvrde da osoblje zatvora "nije koristilo" nasilje protiv njega te da u ćeliji nije bilo sukoba. Svjedoci kažu da su nakon ovog incidenta čuvari počeli nešto rjeđe tući zatvorenike, ali su značajno pojačali takozvane "sportske" kazne. Zarobljenici su bili prisiljeni raditi dvjesto čučnjeva i sto sklekova, a ako bi čuvari procijenili da su vježbe loše izvedene, cijela ćelija bila bi kažnjena dodatnim batinama i novim vježbama.

Novinari su izvijestili da Rusija nije obavijestila Poljsku o smrti njezina građanina. Pawel, Galosov sin, još uvijek ne zna okolnosti očeve smrti niti gdje se nalazi njegovo tijelo. Kontaktirao je rusko Ministarstvo pravosuđa i tužiteljstvo tražeći informacije, a obratio se i poljskom Ministarstvu vanjskih poslova, predsjedniku države te veleposlanstvima Ukrajine i Rusije.

Zloglasni zatvor u Taganrogu

Istražni zatvor broj dva u Taganrogu slovi kao jedno od najbrutalnijih mjesta zatočenja u kojima Rusija drži Ukrajince. U tom je zatvoru prethodno bila zatočena i mučena novinarka Viktorija Roščina, koja je oteta dok je radila na okupiranim područjima u kolovozu 2023. godine. Njezina smrt postala je poznata u listopadu 2024.

Tijelo novinarke, s vidljivim znakovima mučenja i bez nekih organa, vraćeno je tek tijekom razmjene 14. veljače 2025. Slučaj njezina nestanka prekvalificiran je u ratni zločin s predumišljajem. Ukrajinska policija izvijestila je da je podignuta optužnica protiv bivšeg upravitelja istražnog zatvora u Taganrogu, koji je osobno naredio mučenje Roščine. Kasnije su novinari otkrili da je Viktorija Roščina preminula 19. rujna 2024. u jednom zatvoru u gradu Kizel, u Permskom kraju u Rusiji.

Obitelj Krzysztofa Galosa do sada je primila odgovore samo od poljskog Ministarstva vanjskih poslova i granične straže. Ministarstvo je potvrdilo da je, nakon što je Gazeta Wyborcza objavila svoje izvještaje, poljsko veleposlanstvo u Moskvi uputilo diplomatsku notu ruskom Ministarstvu vanjskih poslova.

