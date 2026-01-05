Obavijesti

News

IMA UKRAJINSKO PODRIJETLO

Zelenski imenovao Freeland za savjetnicu: Ona je bivša zamjenica kanadskog premijera

Piše HINA,
Zelenski imenovao Freeland za savjetnicu: Ona je bivša zamjenica kanadskog premijera
Foto: Thomas Peter

Bivša zamjenica kanadskog premijera savjetovat će Ukrajinu o ekonomskom razvoju i privlačenju investicija

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij izjavio je u ponedjeljak da je imenovao bivšu zamjenicu kanadskog premijera Chrystiju Freeland svojom savjetnicom za ekonomski razvoj, navodeći njezino iskustvo u privlačenju ulaganja.

"Ukrajina treba ojačati unutarnju otpornost zbog oporavka, ako diplomacija što brže donese rezultate, i zbog jačanja obrane, ako zbog kašnjenja naših partnera bude potrebno više vremena da se ovaj rat okonča", napisao je Zelenskij na mreži X.

Freeland ima ukrajinsko podrijetlo, a zamjenica kanadskog premijera bila je između 2019. i 2024., kao i među vodećim međunarodnim zagovornicima slanja pomoći Kijevu. Još uvijek je zastupnica u nacionalnom parlamentu, ali je rekla da će se povući u nadolazećim tjednima i napustiti ulogu posebne izaslanice Ottawe za Ukrajinu, dužnost koju je preuzela tek prošlog rujna.

"Ukrajina je u prvim redovima današnje globalne borbe za demokraciju i pozdravljam ovu priliku da doprinesem neplaćeno kao ekonomski savjetnik“, napisala je na X-u.

Njezin odlazak s mjesta zastupnice znači da kanadski premijer Mark Carney mora raspisati izvanredne izbore kako bi je zamijenio. Iako vladajućim liberalima trenutno nedostaje jedno mjesto za većinu u izabranom domu Donjeg doma, 'preživjeli' su ključno glasovanje o povjerenju u studenom uz pomoć oporbenih stranaka. Ankete pokazuju da bi liberali koji su pobijedili na izborima prošlog travnja najvjerojatnije zadržali vlast da se sada održi još jedno glasovanje.

