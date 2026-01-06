Rusi raketama pogodila Harkiv i Dnjepar, stradala električna infrastruktura i američka tvrtka

Rusija je u ponedjeljak izvela pet raketnih napada na drugi najveći ukrajinski grad Harkiv, oštetivši energetsku infrastrukturu, a u napadu na jugoistočni grad Dnjepar pogodili su postrojenje američke poljoprivredne tvrtke Bunge, rekli su ukrajinski dužnosnici.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha rekao je da je napad Rusije na Dnjepar uzrokovao curenje suncokretovog ulja iz postrojenja američke tvrtke te da to naglašava činjenicu da ruske snage ciljaju američka poduzeća.

Ruski predsjednik Vladimir Putin, dodao je, "potpuno ignorira" napore koje predvode SAD za rješavanje gotovo četverogodišnjeg rata.

Gradonačelnik Harkiva Ihor Terekhov rekao je da napadi na njegov grad "nisu bili samo napad na objekte. To je napad na grijanje, na vodu, na normalan život ljudi. Pokušavaju nas slomiti strahom i tamom".

Terekhov nije dao detalje o tome koje su mete pogođene.

Ured regionalnog tužiteljstva Harkiva priopćio je da je u napadu ozlijeđen najmanje jedan civil.

U Dnjepru je napad na poduzeće Bunge izazvao curenje 300 metričkih tona suncokretovog ulja, rekao je gradonačelnik Borys Filatov.

"Radnici komunalnih poduzeća čiste, rasipaju pijesak i šljunak", napisao je Filatov na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, dodajući da će izlijevanje zatvoriti glavnu riječnu cestu na dva ili tri dana.

Glasnogovornica Bungea Christi Dixon rekla je da procjenjuju štetu u tvornici u Dnjepru i surađuju s lokalnim vlastima kako bi ublažili utjecaj, dodajući da u objektu nije bilo ozlijeđenih da se tvrtka usredotočuje na sigurnost osoblja i obnovu poslovanja.

Ministar Sybiha je na mreži X napisao i da taj "napad nije bio pogreška nego namjeran, jer su Rusi više puta pokušali napasti ovaj objekt. Rusija sustavno cilja američke tvrtke u Ukrajini".

Iz Moskve nije bilo neposrednih komentara o napadima.