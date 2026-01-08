Šire se snimke Rusa kako na konje montiraju Starlink: Evo, sve zavareno. Je*eno zakon!

Društvenim mrežama i medijima posljednjih su se dana proširile bizarne snimke koje dolaze s ukrajinskog bojišta, a prikazuju ruske vojnike kako opremaju konje Starlink satelitskim terminalima. Ovaj neobičan spoj gotovo srednjovjekovnog načina transporta i najmodernije komunikacijske tehnologije pruža jedinstven uvid u stanje i taktike ruske vojske suočene s golemim gubicima opreme.

Snimke, koje su prvotno objavili ruski mediji prikazuju konja s improviziranom metalnom konstrukcijom zavarenom na sedlo. Na tu konstrukciju montiran je plosnati terminal za satelitski internet tvrtke SpaceX, a u nekim varijantama i video kamera.

Jedan od ruskih vojnika na videu ponosno demonstrira inovaciju.

​- Evo, zavarili smo, sve je super, sve je je*eno zakon - govori vojnik na ruskom dok pokazuje kako se terminal postavlja na sedlo.

​- Ovako se Starlink izvlači. I umetne se ovdje. To je dizajn, funkcionira - dodaje.

Druga snimka detaljnije prikazuje ruskog vojnika kako koristi sustav, s kamerom pričvršćenom na prsa i prijenosnom baterijom (power bank) smještenom u torbi na sedlu, što sugerira da je sustav potpuno mobilan i operativan u pokretu. Iako se na prvu može činiti kao apsurdna improvizacija, analitičari smatraju da ovakav sustav ima jasnu svrhu. Ne radi se o borbenoj platformi, već o mobilnom komunikacijskom i izviđačkom čvorištu. Postavljanje Starlink terminala na konje omogućuje ruskim vojnicima da u stvarnom vremenu šalju video snimke svoje okoline natrag u zapovjedna središta.

Ovo je posebno korisno za ruske operatore dronova, koji se moraju brzo kretati kako bi izbjegli otkrivanje i uništenje. U uvjetima gdje su motorna vozila iznimno ranjiva na ukrajinske FPV dronove i topništvo, konj pruža tihu i teže uočljivu alternativu za kretanje po nepristupačnom terenu. Sustav osigurava stabilnu internetsku vezu čak i u područjima gdje nema druge infrastrukture ili gdje ukrajinski sustavi za elektroničko ratovanje ometaju konvencionalne komunikacije.

Pogledajte video

Povratak konjice kao znak očaja

Korištenje "cyber-konja" nije izolirani slučaj, već dio šireg trenda unutar ruske vojske. Zbog ogromnih gubitaka oklopnih vozila, koje ne uspijevaju nadoknaditi, ruske snage sve se više oslanjaju na životinje za logistiku i transport.

Izvješća o korištenju konja datiraju još iz 2023. godine, a magazin Forbes je u veljači 2025. pisao o "demehanizaciji" ruskih postrojbi, što pješaštvo čini izloženijim.

Već u rujnu 2025. godine, ruske snage u okupiranoj Donjeckoj oblasti počele su s obukom konjičkih jurišnih timova. Inicijativu je navodno pokrenuo zapovjednik specijalne jedinice "Oluja" s kodnim imenom "Khan", tvrdeći da to nije povratak u prošlost, već taktička inovacija. Ruski propagandisti tvrdili su da konji imaju prednosti poput dobrog noćnog vida i sposobnosti izbjegavanja mina zahvaljujući instinktu.

No, stvarnost na terenu pokazala se drugačijom. Ukrajinske snage objavile su više snimki koje prikazuju kako njihovi dronovi bez većih problema uništavaju ruske "konjanike". U prosincu 2025. godine, 92. jurišna brigada objavila je video napada dronom na skupinu ruskih vojnika na konjima, neutraliziravši ih prije nego što su stigli do svojih ciljeva.

Ruski dužnosnici, pak, brane ovu praksu. General-pukovnik Viktor Sobolev, član odbora za obranu u Dumi, izjavio je da je korištenje magaraca za transport streljiva postalo "uobičajena praksa".

​- Tijekom Velikog domovinskog rata, dio našeg topništva vukli su konji. I stigli su do Berlina. Bolje je da strada magarac nego dvoje ljudi u vozilu koje prevozi teret neophodan za borbu i preživljavanje - rekao je Sobolev.

Kako Rusi uopće dolaze do Starlinka?

Pojava Starlinka na ruskoj strani bojišta otvara i pitanje kako Moskva dolazi do tehnologije Elona Muska. Tvrtka SpaceX je više puta negirala bilo kakvo poslovanje s ruskom vladom ili vojskom, a njihove usluge službeno nisu dostupne u Rusiji.

Međutim, ruske snage uspijevaju zaobići sankcije i nabaviti terminale preko posrednika u trećim zemljama. Terminali se ilegalno kupuju, aktiviraju na računima registriranim u drugim državama te se zatim krijumčare na bojište.

Iako usluga ne radi unutar Rusije, pokriva okupirane teritorije Ukrajine.